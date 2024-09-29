غدعون ساعر ينضم للحكومة الإسرائيلية: توقعات بتوليه منصب وزير بدون حقيبة وعضو في الكابينيت

أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ورئيس حزب "اليمين الوطني" عضو الكنيست جدعون ساعر بيانا مشتركا مساء اليوم (الأحد)، أعلن خلاله نتنياهو أن غدعون ساعر قبل طلبه بالعودة الى الحكومة الإسرائيلية.

ومن المتوقع أن تجتمع الهيئة العامة للكنيست غدًا على الأرجح للموافقة على دخول ساعر إلى الحكومة. من المحتمل أن يتولى ساعر منصب وزير بلا حقيبة، وعضواً في مجلس الوزراء المصغر للشؤون الأمنية. ولم تتم الموافقة بعد على اتفاق الانضمام إلى الليكود وسيكون لحزب "اليمين الوطني" حرية التصويت على قضايا معينة. وقد يتولى ساعر منصب وزير الأمن لاحقا.

وقال نتنياهو في مستهل البيان "عندما اندلعت الحرب، عملت على الفور على تشكيل حكومة واسعة ومستقرة قدر الإمكان. لذلك، أعربت عن تقديري الكبير لانضمام بيني غانتس وغدعون ساعر في الحكومة، وشعرت بالأسف عندما غادروا. لنفس السبب، أقدر أن غدعون ساعر استجاب لطلبي ووافق اليوم على العودة إلى الحكومة".

وأضاف: "ليس سرا أنه كانت لدينا خلافات في الماضي، لكن منذ السابع من أكتوبر وضعنا كل رواسب الماضي خلفنا". "سنعمل معًا، سننهض وننهض، وأعتزم الاستعانة به في المحافل التي تؤثر على سير الحرب".

وقال رئيس حزب "اليمين الوطني"، عضو الكنيست جدعون ساعر: "أنا أنضم إلى الحكومة في هذه المرحلة دون اتفاق ائتلافي - ولكن بنظرة عامة منظمة وموقف وطني قوي من أجل شعبنا. وفي الوضع الحالي، وبعد النظر في الأمور، توصلت إلى أنه لا فائدة من الاستمرار في الجلوس في المعارضة، في ظل مواقف معظم أعضائها من موضوع الحرب مختلفة وحتى متباعدة. هذا هو الوقت الذي يكون فيه من واجبي أن أحاول المساهمة على طاولة صنع القرار".