إسرائيل تشدد تحذير رعاياها من السفر إلى دولتين

شدد مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، التابع لرئاسة الحكومة، اليوم (الخميس)، تحذيراته للمواطنين الإسرائيليين، من مغبة السفر إلى أرمينيا وجزر المالديف، عقب تهديدات من عناصر وصفها بالـ "إرهابية". بالإضافة إلى ذلك، خفف المجلس من حدة التحذير الذي سبق وأن أصدره، من مغبة السفر إلى البرازيل - من المستوى 2 (تهديد عرضي) إلى المستوى 1 (بدون تحذير)، باستثناء المثلث الحدودي بين البرازيل والأرجنتين وباراغواي.

وتم تشديد التحذير من السفر إلى أرمينيا من المستوى 1 (بدون تحذير) إلى المستوى 2 (تهديد عرضي). ويأتي ذلك في ضوء تفاقم التهديدات ضد الإسرائيليين/اليهود هناك. وشدد مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أن " هذه ليست دعوة للإسرائيليين إلى مغادرة أو تجنب السفر إلى البلاد، ولكن لاتخاذ المزيد من الاحتياطات".

كما وشُدد تحذير السفر إلى جزر المالديف من المستوى 2 إلى المستوى 3 (تهديد معتدل). وعلل المجلس ذلك إلى وجود ما أسماهم "داعمين للإرهاب في الجزر، إلى جانب تزايد مظاهر العداء تجاه الإسرائيليين واليهود". وأوصى المجلس المواطنين الإسرائيليين، "بتجنب السفر غير الضروري إلى جزر المالديف".

جدير بالذكر، أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، السبت الأخير، حذّر من السفر إلى تايلاند وكل جنوب شرق آسيا، في أعقاب اغتيال الحاخام تسفي كوغان في الإمارات. ومع ذلك – فإن التحذير المُحدّث لجزر المالديف، لا علاقة له بهذا التحذير.