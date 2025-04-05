ضغوطات وزير إسرائيلي أدت لإلغاء زيارة الوزير ساعر الى واشنطن

زيارة وزير الخارجية جدعون ساعر إلى واشنطن، والتي كانت مقررة بداية الشهر الماضي ولم تجري، ألغيت بعد ضغوطات مارسها وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، كما نشر المراسل السياسي في القناة العبرية غاي عزرئيل اليوم (السبت) للمرة الأولى.

مسؤولو إدارة ترامب هم من ألغوا زيارة ساعر، التي كان من المفترض أن تتضمن لقاء مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو. والآن نعلن أن الوزير ديرمر، الذي يدير فعلياً العلاقات بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية، هو من عمل على تحقيق ذلك.

وفي نظر الكثيرين، فإن ديرمر، الذي يدير مفاوضات إطلاق سراح الرهائن، يعتبره الكثيرون وزير الخارجية الفعلي في أمام واشنطن، وهو الذي رافق رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو في جميع رحلاته إلى الولايات المتحدة خلال هذا العام.

وردا على نشر الخبر، نفوا نيابة عن وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر هذه المزاعم بشكل قاطع. وقال مكتب وزير الخارجية جدعون ساعر: "لا أساس لهذه الادعاءات. التقى وزير الخارجية ساعر مع وزير الخارجية روبيو خلال زيارته لإسرائيل". كما ذكر مكتبه أنه "من المتوقع أن تتم زيارة وزير الخارجية ساعر إلى واشنطن في الموعد الذي يتفق عليه الطرفان. ويعمل الوزير ساعر مع الوزير ديرمر بتعاون الكامل".