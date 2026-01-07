نتنياهو يرفع الوتيرة: يفحص أغلبيّة للقوانين وبالتوازي يستعد للانتخابات

سيكون رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو من يحدد موعد الانتخابات، إن أُجريت أصلاً. وفي ظل التوترات مع الأحزاب الحريدية واحتمالية عودتها إلى المعارضة ودعمها لقانون حل الكنيست، أوضح الائتلاف الحاكم الثلاثاء أنه حتى في هذه الحالة، يمكن تأجيل حل الكنيست لعدة أشهر. وهذا يعني أن نتنياهو هو من يتحكم في الجدول الزمني السياسي.

في ديوان رئيس الوزراء يوضحون أن نتنياهو يفحص في هذه الأيام ما إذا كان هناك ائتلاف يملك أغلبية مستقرة لتمرير قانون الميزانية وقانون التجنيد. وبناءً على ذلك، وجه بالبدء بالفعل في الأسبوع المقبل بمناقشات مكثفة حول القانونين، بهدف التوصل إلى تفاهمات والبدء بالتصويت في اللجان وفي الهيئة العامة للكنيست خلال نحو أسبوعين.

نتنياهو يطلب "عد الأصابع": فحص ما إذا كانت الأحزاب الحريدية ستدعم قانون التجنيد، ما إذا كان جميع أعضاء الليكود سيصوتون مع الائتلاف، وهل يمكن استكمال التشريع حتى نهاية شهر يناير - هدف حاسم لاستمرار ولاية الحكومة.

بالمقابل، في مكتب رئيس الحكومة يستعدون أيضًا لسيناريو يفشل فيه الإجراء. في هذه الحالة، مصادر مقربة من نتنياهو تقول إن هناك استعدادات لانتخابات ستُجرى في نهاية شهر أيار أو بداية شهر حزيران. إذا تبيّن حتى نهاية الشهر أنه لا توجد أغلبية للقوانين، من المتوقع أن يعلن نتنياهو عن موعد متفق عليه للانتخابات.