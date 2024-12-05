إسرائيليون يصرون على الاحتجاج في تل أبيب رغمًا عن قرار الشرطة

أبلغت الشرطة الإسرائيلية المنظمات الاحتجاجية مساء اليوم (الخميس) بأنها لن تسمح لهم بالتظاهر عند تقاطع "كابلان" الليلة المقبلة، وذلك بسبب كثرة المتظاهرين بشكل لا يبرر إغلاق التقاطع. والتقاطع يقر بالقرب من "الكرياه" المقر الرسمي لوزارة الأمن الإسرائيلية وقيادة هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، في قلب تل أبيب المزدحمة. ورفضت منظمة الاحتجاج "أحرار في بلدنا" الانصياع لأوامر الشرطة وقالت: " التظاهرة ستجري كما هو مخطط لها، وهذا هجوم واضح ومتعمد على الاحتجاج".

وقالت الشرطة لـ i24NEWS: "عندما يتم تقديم طلب لعدد 50-60 ألف شخص، وعمليا يصل بضعة آلاف فقط، يجب أن تكون مصلحة الجمهور أيضا أمام أعيننا. إلى جانب الحق في الاحتجاج، هناك حق الجمهور بالتنقل، وهو حق قد تضرر. قرار منعنا للاحتجاج، جاء لاعتبارات مهنية". وفي ذلك نفي أن الاعتبار هو "سياسي"، مع اتهام البعض للشرطة بأنها تتماشى مع موقف الحكومة من الاحتجاجات المناوئة لها.

جدير بالذكر، أنه في الأسابيع الأخيرة لم تكن هناك مظاهرات في "كابلان"، بسبب القيود التي فرضها الجيش الإسرائيلي، خشية من الوضع الأمني، والتي كانت سارية على المنطقة الوسطى، والتي حظرت بتجمع أكثر من 2000 شخص فقط. وقالت الشرطة إنها تسمح بالاحتجاج أمام المدخل الرئيسي "للكرياه" – وهو مدخل "بيغين"، حيث تحتج عائلات المختطفين.

كما ذكرنا، على الرغم من إعلان الشرطة – أعلنت منظمة الاحتجاج "أحرار في بلادنا" مساء اليوم أن المظاهرة في "كابلان" ستجري مساء السبت كما هو مخطط لها: "ندعو الجمهور إلى الحضور بشكل جماعي للمظاهرة في تقاطع 'كابلان' في تل أبيب مساء يوم السبت، رغم محاولات الشرطة منع تنظيم التظاهرة بادعاءات كاذبة بوجود".

وورد أيضًا: "بينما تروج الحكومة لـ 38 مشروع قانون مناهض للديمقراطية، وتتخلى عن المختطفين، وترفض إنشاء لجنة تحقيق حكومية في أحداث 7 أكتوبر / تشرين الأول، وتحاول تمرير القانون الفاضح بالسماح لحلفائها بالتهرب من الخدمة العسكرية - فإن الأمر أكثر أهمية من أي وقت مضى، هو التظاهر مرة أخرى عند تقاطع 'كابلان'، الذي أصبح رمزا للنضال من أجل صورة البلاد".

وعلّق عيران شفارتس، المدير العام للحركة الاحتجاجية قائلا: "إن المحاولة الساخرة التي قامت بها الشرطة لمنع المظاهرات في 'كابلان' لا تؤدي إلا إلى تعزيز تصميمنا. في زمن الحرب على وجه التحديد، عندما تستغل الحكومة حالة الطوارئ لتعزيز 'المثلث غير المقدس' - الانقلاب، المستوطنات في غزة والتهرب من الجيش الإسرائيلي - من واجبنا أن نقاتل من أجل صورة إسرائيل، ضد الحلف المناهض للصهيونية من المتطرفين. نراكم يوم السبت في 'كابلان'، مع أو بدون منصة. الوقفة الاحتجاجية ستستمر، حتى نعيد البلاد إلى مواطنيها".