بعد "مطالبته القضاء على الإحتلال ": مشادة حادة بين النائب العربي أيمن عودة والنائبة غوتليب والنائب سولومون(فيديو)

أخرج النائب أيمن أيمن عودة من الجلسة العامة اليوم (الاثنين)، بعد أن صرح أن "الاحتلال الإسرائيلي احتلال إرهابي"، ووصف رئيس الجلسة موشيه سولومون بـ "العنصري". ردت عليه النائبة تالي غوتليب: "داعم للإرهاب في الكنيست، لقد جننتم؟". شاهدوا المواجهة الحادة بين أعضاء الكنيست:

https://x.com/i/web/status/1833174425212260700