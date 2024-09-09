بعد "مطالبته القضاء على الإحتلال ": مشادة حادة بين النائب العربي أيمن عودة والنائبة غوتليب والنائب سولومون(فيديو)

أخرج النائب أيمن أيمن عودة من الجلسة العامة اليوم (الاثنين)، بعد أن صرح أن "الاحتلال الإسرائيلي احتلال إرهابي"، ووصف رئيس الجلسة موشيه سولومون بـ "العنصري". ردت عليه النائبة تالي غوتليب: "داعم للإرهاب في الكنيست، لقد جننتم؟". شاهدوا المواجهة الحادة بين أعضاء الكنيست:

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وقال عضو الكنيست عودة: "إن الإرهاب الأكبر هو الاحتلال الإسرائيلي المستمر. يجب القضاء على أكبر إرهاب وهو هذا الاحتلال اللعين. أنا أعبر عن رأيي".

وقال عضو الكنيست سولومون: “أنت تجلس في الكنيست الإسرائيلي وتصف الدولة بأنها إرهابية؟ لا تستطيع ذلك"، ورد عضو الكنيست عودة قائلا: "الاحتلال هو ضد الشعب الفلسطيني برمته".