خاص i24NEWS: يتضح أن شهادة نتنياهو ستستمر حتى الصيف

الأطراف في محاكمة نتنياهو يستعدون لأن تستمر شهادته لمدة 20 يومًا، سيتم توزيعها على عدة أشهر - مع فكرة أن كل يوم من التحقيق الأولي يساوي ثلاثة أيام من التحقيق المعاكس • نشر أول

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رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يصل للإدلاء بشهادته أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، 12/10/2024
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يصل للإدلاء بشهادته أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، 12/10/2024Haim Goldberg/FLASH90

نشر أول: تستعد الأطراف المشاركة في محاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لأن تستمر شهادته حتى الصيف - هذا ما علمه الليلة لأول مرة محلل الشؤون القانونية أفيشاي جرينزيج في قناتنا العبرية.

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في غضون ذلك، أبلغ محامو نتنياهو أن الشهادة الرئيسية ستستمر لمدة 20 يومًا من جلسات الاستماع، والتي ستمتد على مدار عدة أشهر. تقول القاعدة العامة ما يلي: يوم واحد من التحقيق الأولي يساوي ثلاثة أيام من التحقيق المعاكس.

وإذا تحققت هذه القاعدة، فهذا يعني أن شهادة نتنياهو ستستمر لأشهر طويلة جداً، كما ذكرنا. حتى لو كان استجواب الشهود أقصر، فقد تستمر الشهادة حتى شهر مايو/ايار أو حتى الصيف.

ولنتذكر أن نتنياهو أدلى بشهادته اليوم لأول مرة في قضايا فساد ضده، التي عقدت في المحكمة المركزية في تل أبيب. وفي وقت سابق، قدم محامي الدفاع عنه عميت حداد مرافعاته، وعقدت الجلسة دون حضور الكاميرات.

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