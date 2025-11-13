قائد وحدة لاهاف 433 ميني بنيامين هو الضابط الكبير الذي تحقق معه الشرطة الإسرائيلية

اللواء ماني بنيامين، البالغ من العمر 52 عامًا، قائد وحدة "لاهاف 433"، هو الضابط الذي يتم التحقيق معه في وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش)

تم السماح مساء اليوم (الخميس) بنشر تفاصيل التحقيق مع اللواء ماني بنيامين، قائد وحدة "لاهاف 433" في الشرطة الإسرائيلية، بشبهة خيانة الأمانة، بالإضافة إلى الشك في استخدام غير قانوني للسلطة الممنوحة له.

الضابط تم استجوابه مساء أمس في وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة، وتم أخذ هاتفه المحمول لإجراء فحص. وفي وقت لاحق، تم إطلاق سراحه إلى منزله بشروط محددة. زوجته أدلت بتصريح لـ i24NEWS اليوم، وأكدت أن زوجها بريء وقالت: "هو رجل قانون، وأنا أؤمن به".

وفقًا للاشتباه، يُقال إن الضابط تدخل في قضية كان يتواجد فيها في حالة تضارب مصالح، دون أن يبلغ عن ذلك، كما تم اتهامه بالتأثير بطرق مختلفة على كيفية التعامل مع القضية داخل وحدته. يتم التحقيق في القضية من قبل فريق كشف في وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش). تم توقيفه للتحقيق أمس ظهرًا عندما لم يكن موجودًا في الوحدة التي يقودها، حيث استُجوب لمدة سبع ساعات، ثم تم إطلاق سراحه بشروط محددة.

القضية الجديدة دفعت المفتش العام للشرطة، اللواء داني ليفي، إلى عقد اجتماع طارئ مع قيادة الشرطة. وسيشغل نائب رئيس الوحدة الوطنية للتحقيق في الاحتيال ايلي مكمل مكمل، مكانه خلال فترة التحقيق.