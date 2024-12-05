الرئيس الإسرائيلي يحدد الأولويات: صفقة رهائن أولًا، ومن ثم سلام مع السعودية!

استضاف رئيس الدولة الإسرائيلي إسحق هرتسوغ لقاءً مع زعماء دينيين مسلمين، وأئمة مؤثرين لدى المُكوّن العربي داخل المجتمع الإسرائيلي، في "بيت هنسي" المقر الرسمي لإقامة الرئيس الإسرائيلي في القدس، وأخبرهم أن "مفاوضات مكثفة" تجري، على حد تعبيره، للتوصل إلى اتفاق بشأن المختطفين الإسرائيليين في قطاع غزة. وقال هرتسوغ: "سنصلي معًا من أجل عودة المخطوفين والمخطوفات، هذا هو مفتاح كل شيء". "تجري الآن مفاوضات مكثفة وهذا يمكن أن يؤثر على البيئة بأكملها. ربما نأتي لاحقًا بعملية سياسية مع السعودية، والتي أعتقد أنها ستغير الحوار برمته بين أبناء إبراهيم".