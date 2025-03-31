مصدر مقرب من مكتب رئيس الوزراء لـ i24NEWS: من المرجح ألا يتم تعيين إيلي شارفيت رئيسًا للشاباك

أكد مصدر مقرب من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم (الاثنين) في حديث مع قناة i24NEWS أنه من المرجح ألا يتم تعيين قائد البحرية الأسبق إيلي شارفيت رئيسا جديدا لجهاز الأمن العام (الشاباك). تقف بوجه تنفيذ ذلك عدة أسباب منها دعمه لاتفاقية الغاز التي تم توقيعها في عهد حكومة يائير لابيد مع لبنان، ومشاركته في المظاهرات ضد إصلاح النظام القضائي الذي أشعل احتجاجات أسبوعية شديدة التنظيم وغير مسبوقة.

تجدر الإشارة إلى أن اختيار نتنياهو لشارفيت اعتبر مفاجئا لمحيطه لا سيما أنه يأتي من خلفية بعيدة كل البعد عن جهاز الأمن العام (الشاباك) إلى جانب التوقيت والطريقة التي حدث بها، وهو ما تسبب بردود فعل حادة في مختلف أرجاء النظام السياسي.

Olivier Fitoussi/Flash90

وكان مكتب نتنياهو قد أعلن عن التعيين صباح اليوم الإثنين، بعد إجراء مقابلات معمقة مع سبعة مرشحين. وكان من المفترض أن يحل شارفيت محل رئيس المنظمة الحالي، رونين بار، الذي قام نتنياهو مؤخرا بعزله بدعوى انعدام الثقة بينهما. تجدر الإشارة إلى أن فصل بار من منصبه مجمد حاليًا بأمر من المحكمة العليا، في انتظار جلسة استماع في قضيته، والتي من المتوقع أن تعقد في 8 أبريل/نيسان.

خدم اللواء شارفيت في الجيش الإسرائيلي لمدة 36 عامًا، خمسة منها قائدًا للبحرية. وفي هذا الدور، قاد بناء قوة الدفاع البحري في المياه الاقتصادية وأدار أنظمة تشغيلية معقدة ضد حماس وحزب الله وإيران.

وقال مكتب نتنياهو إن "الشاباك هو منظمة تتمتع بحقوق واسعة، وقد خضعت لهزة شديدة في السابع من أكتوبر". ورئيس الوزراء مقتنع بأن اللواء شارفيت هو الشخص المناسب لقيادة المنظمة بحيث تواصل مسيرتها العظيمة."