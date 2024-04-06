عشرات الآلاف يتظاهرون في تل أبيب مطالبين بإنهاء منصب نتنياهو والتوصل لاتفاق لإعادة المختطفين

مساء السبت، شهدت مدينة تل أبيب تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين في مفترق هاناو كابلان، في مظاهرة ضخمة تعد من الأكبر منذ بداية الاحتجاجات. بين المتظاهرين كانت عائلات المختطفين الذين يناشدون الحكومة للعمل بجدية أكبر لإعادة أحبائهم، إلى جانب منظمات احتجاجية تدعو إلى استقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهمين إياه بإعاقة التقدم نحو صفقة تبادل.

للمرة الأولى منذ الأحداث المأساوية في 7 أكتوبر، وافقت الشرطة على تنظيم المظاهرة في ساحة الديمقراطية، المحاذية لمنحدر حارات أيالون، حيث بدأت الحشود بالتحرك نحو شعار بيغن، معلنين عن تضامنهم مع عائلات المختطفين.

المتظاهرون، في مشهد يعكس الحدة والتوتر، أشعلوا نيرانًا في الطرق، في حين حاولت الشرطة التصدي لهم وإخماد النيران. رغم الاضطرابات، أكد المشاركون على سلمية نضالهم ورفضهم للعنف.

خلال المظاهرة، تحدث ضحايا وشهود عيان عن معاناتهم وخيبة أملهم من القيادة الإسرائيلية. من بينهم، عنات جيلور، التي فقدت 15 من أصدقائها في هجوم 7 أكتوبر، وأعربت عن استيائها من عدم تلقيها اعتذارًا من الحكومة.

المظاهرة، التي شملت أيضًا مشاركة زعيم المعارضة يائير لابيد، ركزت على مطالب متعددة، من بينها الدعوة لإجراء انتخابات جديدة وتجديد النقاش حول كيفية التعامل مع الأزمة الأمنية والإنسانية التي تواجه إسرائيل.

في خطوة دراماتيكية، انضمت تامي أراد، زوجة الملاح الأسير رون أراد، للمظاهرات، مضيفة صوتها إلى الدعوات للإفراج عن المختطفين ومحاسبة القادة على فشلهم.

هذه الاحتجاجات تأتي في ظل مطالب متزايدة بالتغيير والمسؤولية من الحكومة الإسرائيلية، مع التأكيد على أهمية الوحدة والتضامن في مواجهة التحديات.