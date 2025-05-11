بشبهة ابتزاز ثلاثة وزراء بالتهديد: الشرطة تفتح تحقيقا ضد محلل القناة الإسرائيلية 14

فتحت الشرطة صباح اليوم (الأحد) تحقيقا جنائيا، بحسب تقرير روعي يانوفسكي في "هيئة البث الرسمية"، في أعقاب مزاعم بأن المحلل في القناة الإسرائيلية 14 يعقوب باردوغو، المقرب من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، حاول ابتزاز ثلاثة وزراء كبار في حزب الليكود بالتهديدات - وزير العدل ياريف ليفين، ووزير الاتصالات شلومو كارعي، ووزير الثقافة ميكي زوهار.

وبحسب التقرير، توجهت الشرطة في نهاية الأسبوع إلى الوزراء الثلاثة بطلب الإدلاء بشهاداتهم، بعد التشاور مع المستشارة القانونية للحكومة جالي بهاراف مايارا، والمدعي العام أميت آيسمان، ورئيس قسم التحقيقات في الشرطة، المفتش بواعاز بالات.

واتهم ليفين، الثلاثاء، يعقوب باردوغو بابتزازه. وبحسب ليفين خلال حديثه مع إذاعة الجيش، فقد هدده باردوغو: "إذا لم تلب المطالب، فأنا لا أريد أن أكرر الكلمة التي استخدمها لما كان ينوي القيام به في حالتي".

Yonatan Zindel/Flash 90

كما صرح وزير الثقافة والرياضة، ميكي زوهار، بادعاءات مماثلة: "مثل غيري من الوزراء، واجهتُ أنا أيضًا ظاهرة التهديدات من يعقوب باردوغو، صاحب المصالح الشخصية، الذي يُرهب المسؤولين المنتخبين اليمينيين بطريقة حقيرة. لن يمنعنا شيء من خدمة ناخبينا الأيديولوجيين بإخلاص، ولن يمنعنا أي سياسي من قول الحقيقة". ردّ وزير الثقافة والرياضة اليوم على التعليقات قائلاً: "طُلب مني الإدلاء بشهادتي في قضية باردوغو. لا أرى أي جانب جنائي في سلوكه، وبالتالي لن تُقدّم أي شكوى باسمي".

ردّ وزير الاتصالات، شلومو كارعي: "يعقوب باردوغو لا يمثل اليمين، بل يمثل نفسه. رجل أعمال متنفذ يحاول إدارة البلاد وفقًا لمصالحه الشخصية. يا أصدقاء وزير العدل، لا تخافوا ولا تخجلوا!".

"التهديدات والضغوط والأكاذيب مألوفة ومعروفة. لكننا لا نخجل. لم يتم انتخابنا لإرضاء المحللين الذين يحملون الميكروفون، بل لخدمة شعب إسرائيل وتصحيح التشوهات في النظامين القانوني والإعلامي. لن نتوقف بسبب خطأ واحد"

Yonatan Sindel/Flash90

والسؤال الآن هو ما إذا كان الوزراء سوف يتعاونون فعليا مع التحقيق، أو ما إذا كانوا سوف يمتنعون عن تقديم رواية ــ سواء خوفا من باردوغو أو نفوذه السياسي.