"تبدأ ولايته مع ولاية ترامب":رئيس الحكومة الإسرائيلية يعين سفيرا جديدا لإسرائيل في واشنطن

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم (الجمعة) أنه قرر تعيين الدكتور يحيئيل ليتر في منصب سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة.وكان ليتر يشغل منصب رئيس مقر نتنياهو عندما كان وزيرا للمالية، كما أنه فقد ابنه الرقيب احتياط موشيه يديدياه ليتر في الحرب الأخيرة.

وأعلن ديوان نتنياهو أمس أنه في نهاية السنوات الثلاث المخصصة لفترة ولاية سفير إسرائيل في واشنطن، مايك هرتسوغ، اتصل رئيس الحكومة به وطلب منه تمديد فترة ولايته بشكل مؤقت حتى 20 كانون الثاني /يناير، وهو اليوم الذي سيبدأ فيه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ولايته.

وذكر الديوان أيضا أن السفير الجديد سيسافر الى واشنطن حتى يتبادل المهام مع هرتسوغ في المستقبل القريب. وفي البيان "شكر رئيس الحكومة الإسرائيلية السفير هرتسوغ على عمله خلال السنوات الثلاثة الماضية، وعلى مساهمته المهنية الكبيرة، خصوصا خلال فترة الحرب الصعبة".