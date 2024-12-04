"القضية الخطيرة في الشرطة الإسرائيلية":هذه هي الشبهات الموجهة ضد المسؤولين الكبار في الجهاز

الشبهة: تسريب مقابل الترقية – هذا هو الأسلوب الذي تظهره التفاصيل التي كشف عنها محلل الشؤون القانونية في i24NEWS بالقناة العبرية أفيشاي غرينزيغ، بخصوص القضية الخطيرة في سلك الشرطة الإسرائيلية التي حققت فيها ماحش في الأسابيع الأخيرة.

وتظهر التفاصيل أن المقدم أفيشاي معلم، قائد شرطة "اليمار" القدس حاليا، مشتبه بتقديم رشوة لشخصية سياسية بارزة، عندما نقل معلومات من التحقيقات إلى كوبي يعقوبي، السكرتير الأمني السابق لوزير الأمن القومي إيتمار بن جفير. يتعلق الأمر بالفترة التي شغل فيها منصب مفوض سلطة السجون، لكن الأفعال المنسوبة إليه تتعلق بشبهات تورطه في تعيينات ضباط الشرطة، والتي على ما يبدو مقابل ترقية . وكما أفيد، فقد تم التحقيق أيضًا مع مفوض سلطة السجون كوبي يعقوبي في هذه القضية.