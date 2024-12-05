لن تكون الاخيرة؟ الجيش الإسرائيلي يعزل ضابطًا "مُقصّرا" في السابع من أكتوبر

من المتوقع أن يُنهي قائد لواء الشمال في فرقة غزة العقيد حاييم كوهين خدمته في الجيش الإسرائيلي. وأشغل كوهين المنصب الحساس، أثناء "السبت الأسود"، وهو اليوم الذي نفذّت فيه حماس هجومها المباغت على إسرائيل. ويعتبره البعض أنه " شخصية مسؤولة بشكل مباشر" عن فشل الجيش الإسرائيلي في التصدي لـ "مذبحة" السابع من أكتوبر / تشرين الأول الماضي.

وسيتم تعيين بديل له في جلسة التنسيب القادمة، وحتى هذه اللحظة لا ينوي كوهين الترشح لمناصب إضافية. وعلّق الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي على ذلك بالقول: "سيتم التوصل إلى استنتاجات وقرارات شخصية بشأن القادة الميدانيين للجيش، في نهاية التحقيق في أحداث 10/7. والعملية جارية وتسير وفق المجهود الحربي. قادة الضابط (حاييم كوهين)، في محادثات مستمرة معه".

تعرّف على حاييم كوهين

التحق كوهين (41 عامًَا) بالجيش الإسرائيلي عام 2002، وتطوّع في الوحدة الخاصة "دودفان". حصل على دورة قائد حظيرة عسكرية راجلة، ودورة ضابط مشاة. وفي نهاية الدورة، عاد إلى وحدة "دودفان"، وتم تعيينه قائدًا لإحدى فصائلها. وفي وقت لاحق، شغل منصب قائد فصيل من المقاتلين في وحدة "دودفان". انتقل بعد ذلك إلى لواء المشاة النظامي غفعاتي، وعُين قائداً لسرية عملياتية في كتيبة "الصبّار". شغل فيما بعد، منصب نائب قائد كتيبة "شاكيد"، خلال عملية إسرائيل العسكرية في قطاع غزة عام 2014. بعد ذلك، تم تعيينه قائداً لمدرسة التأهيل في كتيبة التجوال التابعة للواء "غفعاتي".

وفي عام 2017 تمت ترقيته إلى رتبة مقدم وعُين قائدا لكتيبة "شاكيد"، وهو المنصب الذي خدم فيه حتى عام 2019. وبعد ذلك تم تعيينه ضابطا للعمليات في الفرقة 162 بين الأعوام 2019-2021. وفي 5 أكتوبر تشرين الأول 2021 تمت ترقيته إلى رتبة عقيد وعين قائدا للواء الخامس، وهو لواء مشاة احتياط، وشغل هذا المنصب حتى 23 مارس آذار 2023. وفي 16 إبريل نيسان 2023، تم تعيينه قائداً للواء الشمال في فرقة قطاع غزة. اشترك بالانتفاضة الثانية، حرب لبنان 2006 وحرب غزة: 2008 و2012. متزوج وأب لثلاثة.