خسارة لليكود… المحكمة تقرر تعويض حزب بينيت وإزالة صورة مزيفة

اللجنة الانتخابية المركزية للكنيست قبلت صباح اليوم (الجمعة) الالتماس الذي قدمه حزب بينيت 2026 ضد حزب الليكود، بسبب نشر صورة مزيفة وبنية سيئة. حسب قرار اللجنة، يُلزم الليكود بإزالة الصورة الكاذبة من المنصات العامة ودفع تعويض قدره 8,500 شيكل لحزب بينيت 2026، مقابل مصاريف الالتماس.

وكما ذكر سابق، نشر الحساب الرسمي لحزب الليكود صورة "معدلة" يظهر منها أن بينيت وزعيم المعارضة يائير لبيد حضروا اجتماعاً مع رؤساء الأحزاب العربية خلال إعلان الاتحاد والترشح المشترك في الانتخابات المقبلة.

حزب بينيت 2026 صرّح في رده: "ننتصر على آلة السموم. لن نسمح لليكود بنشر سموم كاذبة. سنواصل العمل بكل قوة ضد الأكاذيب، الفيك AI والسموم. سننتصر وسنُصلح إسرائيل."