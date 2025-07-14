توقعات تصويت الكنيست اليوم على إقالة النائب أيمن عودة

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سيُصوّت الكنيست بعد ظهر يوم الاثنين على إقالة النائب أيمن عودة، رئيس تحالف الجبهة-العربية للتغيير، بعد تغريدات أثارت ضجة والأغلبية التي حصلت عليها هذه الخطوة في لجنة الكنيست. في الواقع، يتطلب إقالته موافقة 90 عضوًا على الأقل.

مع ذلك، يُهدد الحريديم الأشكناز بمقاطعة التصويت في إطار النضال من أجل إقرار قانون التجنيد، وفي ضوء علاقاتهم مع الأحزاب العربية. ولمنع فشل المقترح، يضغط الليكود على أعضاء الكنيست الذين قد يدعمونه، ويجري اتصالات هاتفية معهم.

تقييم الائتلاف: لن تُنفَّذ إجراءات العزل بسبب معارضة بعض أطياف المعارضة والحريديم الأشكناز. وكما تذكرون، فقد سبق لمستشار الكنيست أن صرّح في نقاشٍ سابقٍ ضد عضو الكنيست أفيخاي بوعرون من حزب الليكود، الذي بادر إلى هذه الخطوة، قائلاً: "كان سلوك بوعرون طوال إجراءات العزل قيد المراجعة".