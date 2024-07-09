الوزير بن غفير لـi24NEWS: "إذا حصلت صفقة سيئة لن نتمكن من التواجد في الحكومة"

تحدث وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير اليوم (الثلاثاء) مع دانييل روث أفنيري في النشرة الصباحية من i24NEWS، حول موضوع الضجة بشأن "قانون الحاخامات".

وقال في المقابلة هذا الصباح: "لقد غازل درعي نفسه دائمًا منذ أوسلو. لقد كان مهندس جلب بيني غانتس. طريقي يجب أن يتم تمثيله أيضًا في دائرة صناع القرار. لقد قلت أشياء صريحة. إننا لا نهدد كل صباح وظهر ومساء بإسقاط الحكومة، وهذا ما يفعله درعي، إذا كانت هناك صفقة سيئة، فلا يمكننا أن نكون في الحكومة حيث سيمنحون النصر لحماس ويرفعون الراية البيضاء".

وأضاف: "إن شاس يهددون علنا. ليس علي في الداخل. كان ينبغي على نتنياهو أن يكون الشخص البالغ المسؤول وأن يسمح لي بأن أكون من بين صناع القرار. أقول لنتنياهو، انظر من كان على حق، ليس درعي، وليس أربيل، لقد قلت لك إن حماس ليسوا مرتدعين، فلنقم بإغتيالات مستهدفة. أريد أن يكون لي تأثير. لا أستطيع سماع التقارير فحسب جئت إلى الحكومة ليس من أجل المناصب، جئت للتغيير، جئت للتأثير على مسار الحرب".

وبما يتعلق بالعلاقات مع الولايات المتحدة، قال الوزير: "إذا استهدفوكم مثلما قاموا باستهدافنا، كنتم ستهاجمونهم، ليس هناك من يقول هذا في الكابينيت. لقد وعدني رئيس الحكومة قبل شهر بأنه سيقيم منتدى."

Haim Goldberg/FLASH90

بحسب مقربين من الوزير، بعد الأزمة السابقة (الجولة الأولى من قانون الحاخامات)، أعطى رئيس الحكومة موافقته من حيث المبدأ على ضمه إلى مجلس الحرب، لكنه طلب عدم نشر هذا وأن لا يكون فورياً حتى لا ينظر إليه على أنه استسلام وخضوع.

ويشار إلى أنه، ظهرت أمس خلافات في الرأي بين حزبي "عوتسما يهوديت" و"الليكود" بشأن "قانون الحاخامات" الذي كان من المفترض طرح نسخته المعدلة للتصويت في الهيئة العامة للكنيست الليلة الماضية. ولم تنجح المفاوضات التي جرت في الأيام الأخيرة، وأعلن حزب الوزير بن غفير أنه لن يؤيد القانون، بعد أن اشترط دعمه للقانون بانضمام الوزير إلى مجلس الحرب.

وفي وقت لاحق، رد أعضاء حزب "عوتسما يهوديت" على هجوم "شاس" بإعلانهم أنهم لن يدعموا القانون. "اتضح أن أرييه درعي، من أوسلو حتى يومنا هذا، لا يزال متمسكا بالإيديولوجية اليسارية. ولطالما أبدى درعي إعجابه باليسار، من رابين إلى بيريس إلى غانتس، وهو العامل الرئيسي الذي يدفع رئيس الحكومة إلى تبني سياسة تسوية. وحتى اليوم، لا يزال درعي يعارض إضافة الوزير بن جفير إلى مجلس الحرب. وهذا ليس مستغربا، لأنه بينما يدفع الوزير نحو الحسم وهزيمة العدو في كل الجبهات، فإن درعي يدعو إلى الاستسلام والتراخي، ويدفع نحو صفقة غير مسؤولة - على النقيض تماما من موقف ناخبي شاس. لن تثنينا تهديداته، انتخبنا لتنفيذ سياسات اليمين عملياً وليس بالكلام، وتغيير الخط الذي من مفهوم الاستسلام لدرعي إلى مفهوم القرار والانتصار ".