المفوض العام للشرطة يهاجم "قانون بن غفير" الهادف إلى إخضاع الشرطة لصلاحيات وزير الأمن القومي

وجه المفوض العام للشرطة يعكوف شبتاي، رسالة إلى المحكمة العليا مساء اليوم (الثلاثاء) عبر فيها عن موقفه من "قانون بن غفير" الذي نوقش اليوم في المحكمة العليا، وقال إن "القرارات التي سيتم اتخاذها في هذا الالتماس حاسمة بالنسبة لمستقبل الشرطة ووظيفتها".

وتابع شبتاي: "سيكون لها تأثير عميق على صورة الشرطة، وعلى قدرتها على القيام بمهامها بطريقة رسمية ومهنية وغير سياسية، وعلى قدرتها على القيام بمهامها قانونيا ووفقا للقانون. وقد مُنع من التحدث في جلسة اليوم، وفق النشر في هيئة البث الرسمية الثلاثاء.

وأضاف شبتاي الذي مُنع من التحدث في جلسة اليوم أن "شرطة غير تابعة للدولة، شرطة متأثرة باعتبارات أجنبية، لا تستطيع أداء واجبها، وستفقد ثقة الجمهور حتماً. منذ صدور القانون، شهدنا عملية تقويض للمبادئ الأساسية لعمل الشرطة (...) وأي إجراء متعمق، لو تم تنفيذه، كان سيعطي تعبيرا عن هذه القضايا وكان سيوفر الأدوات للحفاظ على طابع الدولة للشرطة، وأعتقد أنه من المهم أن ترى المحكمة أنه من المناسب الإشارة إلى النقص الحالي في هذه الأدوات".

ناقش القضاة اليوم الالتماسات المقدمة ضد تعديل قانون إخضاع الشرطة لوزارة الأمن القومي والحكومة. وبحسب الملتمسين، يشكل التعديل انتهاكًا للمبادئ الديمقراطية الأساسية، كما أن العملية التشريعية لم تواف الشروط . وطلب ممثل المستشارة القضائية للحكومة إفساح المجال لشبتاي بالتحدث في الجلسة، لكن القضاة رفضوا الطلب.

واوضح شبتاي أنه أراد في الواقع أن يعرض موقف الشرطة والمعاني والعواقب المترتبة على هذا القانون وزيادة صلاحيات الوزير على الديمقراطية في دولة إسرائيل. أحترم قرار المحكمة وسأنقل رسالتي كلمة كلمة إلى المحكمة أيضًا وسيتم نشرها لاحقًا".

وقال القاضي عوزي فوجلمان خلال الجلسة إن "تعديل القانون يسمح بإجراء تحقيقات ليس من شأنها أن تؤدي إلى لوائح اتهام وهذا انتهاك خطير للغاية للحقوق المدنية، لا هدف من ورائها".