سيناتور أمريكي يهاجم نتنياهو: "يعكر العلاقات مع الولايات المتحدة، حماس تتشجع من هذا"

هاجم السيناتور الأمريكي الديمقراطي ريتشي توريس، اليوم (الأربعاء)، رئيس الحكومة نتنياهو في تغريدة على تويتر، كتب فيها: "إذا كنتم تتطلعون إلى تقويض الشراكة الثنائية بالعلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، فعليكم نشر مقطع فيديو عامً يهاجم إدارة الرئيس جو وبايدن، الذي، على الرغم من المعارضة الجنونية من اليسار المتطرف في البلاد، لا يزال متمسكًا بدعمه لإسرائيل منذ ثمانية أشهر".

وأضاف توريس أيضًا أن حماس تشعر بالتشجيع بسبب العلاقة المتوترة بين البلدين: "يجب أن تكون الخلافات خاصة. وتتشجع حماس حتى بمجرد ظهور صدع في العلاقات".

ويشار الى أن نتنياهو هاجم أمس الولايات المتحدة في بيان نشرته وسائل الإعلام، على خلفية قرار الإدارة الأمريكية تجميد بيع الأسلحة والذخيرة لإسرائيل: "عندما كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هنا مؤخرا، أجرينا محادثة صريحة ، وقلت إنني أقدر بشدة الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة لإسرائيل منذ بداية الحرب، لكنني قلت أيضًا شيئًا آخر، قلت إنه من غير المعقول أن تقوم الإدارة في الأشهر الأخيرة بمنع الأسلحة والذخائر عن إسرائيل"

وأشار إلى أن بلينكن "وعده بأن الإدارة تعمل ليل نهار لإزالة هذه الاخفاقات. وآمل بالتأكيد أن يكون هذا هو الحال. وينبغي أن يكون هذا هو الحال".