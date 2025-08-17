نتنياهو يهاجم الاحتجاج: "إنهم يعدون بتكرار فظائع 7/10 من جديد"

قد يعجبك أيضًا -

هاجم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الاحتجاج من أجل إعادة المختطفين الذي يُقام اليوم (الأحد) في جميع أنحاء البلاد وقال: "أولئك الذين يطالبون اليوم بإنهاء الحرب دون هزيمة حماس، لا يكتفون فقط بتشديد موقف حماس وإبعاد تحرير مختطفينا، بل يضمنون أيضًا تكرار فظائع السابع من أكتوبر وأننا سنضطر لخوض حرب لا نهاية لها."

في اجتماع الحكومة قال رئيس الوزراء: "في اليوم الأخير هاجم سلاح البحرية محطات توليد الكهرباء في اليمن، وجنود الجيش الإسرائيلي هاجموا في الزيتون وقضوا على عشرات المسلحين في قطاع غزة. سلاح الجو هاجم كبار المسلحين من حزب الله ومنصات إطلاق الصواريخ في لبنان. أود أن أؤكد: نشاطنا في لبنان هو وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار. ووفقاً لهذا الاتفاق، نحن نفرض النار على كل خرق وكل محاولة تسلح من جانب حزب الله".

"السيطرة الأمنية المتواصلة لنا على القطاع هي فقط أحد شروطنا لإنهاء الحرب، شروط التي يرفض حماس قبولها. نحن نصر ليس فقط على أن يتم تجريد حماس من سلاحه، بل نصر أيضًا على أن تفرض إسرائيل نزع السلاح عن القطاع لفترة طويلة من خلال القيام بعمليات مستمرة ضد أي محاولة للتسلح أو التنظيم من قبل أي جهة إرهابية كانت."

وقال "حماس تطالب بالعكس تماماً. فهي تريد أن ننسحب كلياً من كل القطاع؛ من شمال القطاع، من جنوب القطاع، من محور فيلادلفيا الذي يمنع التهريب، ومن المحيط الأمني الذي يحمي بلداتنا. هكذا ستتمكن من إعادة تنظيم نفسها، والتسلح من جديد، ومهاجمتنا مرة أخرى. حماس ستتمكن من العودة مجدداً مع شاحناتها ومع قتلتها الوحشيين حتى السياج، وتهديد نير عوز، وكيسوفيم،ختى سديروت".

تُحيي إسرائيل اليوم ذكرى مرور 681 يومًا على الحرب، ولا يزال 49 رجلاً وامرأة مختطفين قيد الاحتجاز لدى حماس. استجاب مئات الآلاف من الإسرائيليين - آلاف الشركات والمطاعم والمؤسسات من مختلف قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي - لدعوة "مقر العائلات" للإفراج عن المختطفين، وانضموا إلى يوم الإضراب تحت شعار "عودة جميع المختطفين في صفقة واحدة" و"إنهاء الحرب". إلى جانب مراكز الاحتجاج المعروفة عند مفترق كابلان وطريق أيالون، نُظمت احتجاجات في التقاطعات والشوارع الرئيسية في شمال وجنوب البلاد، بالتزامن مع مظاهرات أمام منازل أعضاء الكنيست ووزراء الحكومة.