بعد أن ألغى المؤتمر الصحفي الذي كان مخططًا له مساء أمس بسبب عملية الإنقاذ، سيقدم رئيس الحزب الملكي الوزير بني غانتس اليوم (الأحد) بيانًا للإعلام في الساعة 20:00 في قاعة 'كونكيا' في كفار هامكابيه. بعد ذلك، سيجيب على أسئلة الصحافيين.

سنذكر أنه منذ نحو أسبوعين، قدم غانتز تحذيرًا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو - بأن الحكومة يجب أن تقدم خطة مفصلة لقانون التجنيد، وإدارة الحرب والأزمة التي أحدثتها حتى 8 يونيو، وإلا - سيتقاعد من الحكومة.

"من واجبي أن أقول الحقيقة للجمهور بعد أن قلتها مرة تلو الأخرى في الغرف المغلقة - دخلت الاعتبارات الشخصية والسياسية إلى المكان المقدس لأمن إسرائيل، استولى أقلية صغيرة على جسر القيادة"، قال جانتز. غدًا ، 8 يونيو ، سيقدم بيانًا للصحافة - ربما حول هذا الموضوع.

من جانبه خاطب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو غانتس، وطلب منه عدم الخروج من الحكومة وقال :"هذا وقت الوحدة وليس الانقسام، يجب أن نبقى موحدين في داخلنا أمام المهمات الكبيرة التي نواجهها". وأضاف :"أطالب غانتس، لا تخرج من حكومة الطوارئ- لا تتنازل عن الوحدة".