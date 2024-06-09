بعد التأجيل:غانتس سيقدم بيانا هاما للصحافة مساء اليوم
رئيس حزب المعسكر "الدولة" سيعلن عن بيان هام مساء اليوم في تمام الساعة الثامنة يتعلق بمستقبله في حكومة الوحدة الوطنية
بعد أن ألغى المؤتمر الصحفي الذي كان مخططًا له مساء أمس بسبب عملية الإنقاذ، سيقدم رئيس الحزب الملكي الوزير بني غانتس اليوم (الأحد) بيانًا للإعلام في الساعة 20:00 في قاعة 'كونكيا' في كفار هامكابيه. بعد ذلك، سيجيب على أسئلة الصحافيين.
سنذكر أنه منذ نحو أسبوعين، قدم غانتز تحذيرًا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو - بأن الحكومة يجب أن تقدم خطة مفصلة لقانون التجنيد، وإدارة الحرب والأزمة التي أحدثتها حتى 8 يونيو، وإلا - سيتقاعد من الحكومة.
"من واجبي أن أقول الحقيقة للجمهور بعد أن قلتها مرة تلو الأخرى في الغرف المغلقة - دخلت الاعتبارات الشخصية والسياسية إلى المكان المقدس لأمن إسرائيل، استولى أقلية صغيرة على جسر القيادة"، قال جانتز. غدًا ، 8 يونيو ، سيقدم بيانًا للصحافة - ربما حول هذا الموضوع.
من جانبه خاطب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو غانتس، وطلب منه عدم الخروج من الحكومة وقال :"هذا وقت الوحدة وليس الانقسام، يجب أن نبقى موحدين في داخلنا أمام المهمات الكبيرة التي نواجهها". وأضاف :"أطالب غانتس، لا تخرج من حكومة الطوارئ- لا تتنازل عن الوحدة".