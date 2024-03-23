حزب "عوتسما يهوديت" يسعى لعزل أحمد الطيبي من الكنيست بسبب تغريدة مثيرة للجدل

في تحرك مثير للجدل، أعلن حزب "عوتسما يهوديت" الإسرائيلي عن نيته بدء حملة لعزل عضو الكنيست أحمد الطيبي، بعد أن أبدى إعجابه بتغريدة على تويتر ربطت بين الهجوم في موسكو، الذي أعلنت داعش مسؤوليتها عنه، والمخابرات الإسرائيلية والأمريكية. وفقًا للحزب، يخطط رئيس الكتلة يتسحاق كروزر لجمع 70 توقيعًا من أعضاء الكنيست لتنفيذ الإجراءات.

في المقابل، عبر الطيبي عن موقفه على حسابه الشخصي، موضحًا أن إعجابه كان خطأً غير مقصود، مشيرًا إلى أنه لم ينتبه للجزء السفلي من التغريدة. وأكد الطيبي معارضته الشديدة لتنظيم داعش، واصفًا إياه بالوحش ضد المسلمين بشكل أساسي، واستغل الفرصة لدعوة المتابعين للتركيز على الجرائم والمظالم بدلاً من التحريض والكراهية.

كما وجه الطيبي نقدًا للعنصريين في البرلمان، مشيرًا إلى ضرورة إزالة تغريدات وإعجابات محرضة مثل "لا يوجد أبرياء في غزة" ودعوات لاستخدام الأسلحة الذرية ضد غزة. وأكد على أهمية التركيز على تحقيق السلام الذي يحتاجه الجميع.

تأتي هذه الأحداث في سياق متوتر يشهد تصاعدًا في الخلافات السياسية داخل إسرائيل، مما يسلط الضوء على التحديات الكبيرة في التواصل والحوار بين مختلف الأطراف السياسية.