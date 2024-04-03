أفراد عائلات المختطفين يحتجون داخل الكنيست ويلطخون الفاصل الزجاجي باللون الأصفر

أفرغ أقارب المختطفين الإسرائيليين لدى حماس في غزة اليوم (الأربعاء) طلاء باللون الأصفر على الفاصل الزجاجي في مقصورة الضيوف في قاعة الهيئة العامة في الكنيست ، وتم إبعادهم من المبنى. وفرك أقارب المختطفين الطلاء على النوافذ، وقالوا، من بين أمور أخرى، "لا تخرجوا في عطلة على حسابنا" و"لن تكون عطلة الى أن يتم الإفراج عن الرهينة الأخير" - وذلك حتى تم إخراجهم من قبل حراس الكنيست.

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كما هو معروف، أُقيم أمس اليوم الثالث من الاحتجاجات في مدينة الخيام التي تم بناؤها أمام الكنيست والمحكمة العليا. وطالب منظمو الاحتجاج بتحديد موعد للانتخابات التي طالبوا بأن تجري في أقرب وقت ممكن، ودفع صفقة لإعادة المخطوفين - وإلغاء عطلة الكنيست في ذروة الحرب. في ساعات المساء المساء، اقتحم المتظاهرون الحواجز ووصلوا إلى مدخل منزل نتنياهو - وحتى تم رمي شعلة نار في اتجاه الشرطة - ووصل رئيس الشاباك رونين بار بشكل استثنائي إلى منزل نتنياهو لتفقد الأوضاع.

كما احتج المتظاهرون أمام منزل الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوغ ومنزل رئيس الوزراء، وتمت الاحتجاجات أيضًا تحت منزل المستشارة القضائية . رئيس الشاباك، بار، صرح في نهاية تقييم الوضع الذي أقيم ليلاً في المنطقة أن "هناك خط واضح بين الاحتجاج الشرعي والاحتجاج العنيف وغير القانوني. هذا التوجه المقلق قد يؤدي إلى أماكن خطيرة يمنع الوصول إليها".