أفراد عائلات المختطفين يحتجون داخل الكنيست ويلطخون الفاصل الزجاجي باللون الأصفر

أفرغ أقارب المختطفين الإسرائيليين لدى حماس في غزة اليوم (الأربعاء) طلاء باللون الأصفر على الفاصل الزجاجي في مقصورة الضيوف في قاعة الهيئة العامة في الكنيست ، وتم إبعادهم من المبنى. وفرك أقارب المختطفين الطلاء على النوافذ، وقالوا، من بين أمور أخرى، "لا تخرجوا في عطلة على حسابنا" و"لن تكون عطلة الى أن يتم الإفراج عن الرهينة الأخير" - وذلك حتى تم إخراجهم من قبل حراس الكنيست.

