مستقبل مجهول ينتظر إذاعة الجيش الإسرائيلي ؟!

اللجنة لدراسة مستقبل إذاعة الجيش الإسرائيلي نشرت اليوم (الثلاثاء) استنتاجاتها، حيث أوصت، من بين أمور أخرى، بإخراج المحطة من إدارة الجيش أو إغلاقها. وقد تم تسليم التوصيات لوزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس.

اللجنة قررت أنه هناك خياران رئيسيان: الأول - تشغيل فرع "إذاعة الجيش" كوحدة عسكرية وطنية، والتي ستبث محتوى تعليمي وثقافي فقط، دون التطرق للأخبار والشؤون الجارية.

ترى اللجنة في هذا الاقتراح "حلاً يتيح الحفاظ على خصوصية المحطة كـ"بيت للجنود"، مع الحفاظ على مزاياها ومحتواها الفريد المخصص لجنود الجيش الإسرائيلي، وعائلاتهم والجمهور الواسع، مع تقليل التوترات الناجمة عن التقاء محتوى الشؤون الجارية والسياسة مع قيمة المواطنة لجيش الشعب. وتشدد اللجنة على أن تنفيذ هذا الاقتراح يتطلب إلغاءً كاملاً وصريحاً وغير قابل للتفاوض لكافة محتويات الشؤون الجارية، بما في ذلك نشرات الأخبار، والمقابلات السياسية وبرامج التعليق العام، بالإضافة إلى تغيير تنظيمي واستراتيجي يشمل إغلاق قسم الشؤون الجارية والأخبار".

الثانية - نقل المحطة إلى جهة مدنية مخصصة للجنود والجنديات وللجمهور العام، والتي ستعمل خارج الجيش، مع الحفاظ على طابعها الفريد ومعناها الاجتماعي. ومع ذلك، أكدت اللجنة أن شرطًا أساسيًا لأي سيناريو مستقبلي هو الحفاظ على استقلالية هيئة الأخبار، إذا واصلت العمل في إطار مدني. خيار آخر هو، كما ذُكر، إغلاق المحطة.

كما قررت اللجنة، برئاسة الدكتورة داليا زليكوفيتش، أن بث الشؤون الجارية في إذاعة الجيش "لم تعزز الشعور بالفخر والهوية العسكرية، بل ارتبطت أحيانًا بانحراف عن قيم الجيش والإساءة إلى معايير السلوك". ووفقًا للتقرير أيضًا، ابتعدت المحطة عن هدفها الأصلي وتحولت إلى لاعب في الساحة الإعلامية المدنية.

اللجنة درست أيضًا إمكانية إغلاق المحطة بالكامل "بحساسية وبجدية". وأشارت إلى أن أهمية المحطة اليوم في المجتمع أقل بكثير مما كانت عليه في الماضي، وأن الجنود والجنودات يستهلكون المحتوى بطرق أخرى. "لم يعد هناك جدوى لوجود محطة عسكرية تبث للمواطنين".

مع ذلك، أكد أعضاء اللجنة على أهميتها التاريخية لإذاعة "غالي تساهال" كأداة لتعزيز العلاقة بين الجيش والجمهور وكبيت للجنود، خاصة في أوقات الطوارئ. وجاء بالتوصية النهائية "يجب أن تعود المحطة إلى هدفها الأصلي - أن تساهم في الجيش الإسرائيلي، وألا تكون هيئة إعلامية تنافس في الساحة المدنية".

وفي تعقيب وزارة الأمن الأمن الإسرائيلي جاء انه سيتم دراسة التوصيات التوصيات بتعمق وسيعلن عن قراره بالموضوع قريباً. وأضاف أيضاً: "أشكر أعضاء اللجنة على عملهم الشامل، الجدي والمهني، وعلى الجهد الكبير الذي بذلوه في فحص جميع الجوانب المتعلقة بنشاط إذاعة الجيش كما أوضحت في السابق، لست مستعداً لاستمرار الوضع الحالي".

جاء في بيان من منظمة الصحفيين والصحفيات: "سنقف إلى جانب إذاعة الجيش الإسرائيلي ولن نسمح بإغلاق المحطة أو المساس ببرامج الشؤون الجارية. المساس بالاذاعة هو مساس بحرية الصحافة".