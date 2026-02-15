سبعة أشهر بلا وزير: اتهامات لنتنياهو بتجميد صلاحيات وزارة الداخلية

تواصل الحكومة الإسرائيلية إفراغ وزارة الداخلية من محتوياتها - غداً (الأحد) سيتم الموافقة على نقل إضافي للصلاحيات من الوزارة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، حسبما أفاد المراسل السياسي للقناة العبرية نداف إليميلخ مساء السبت.

كما هو معلوم، منذ أكثر من سبعة أشهر لا يوجد وزير داخلية فعّال في إسرائيل، وذلك منذ أن استقال الوزراء من الأحزاب المتدينة من الحكومة بسبب أزمة قانون التجنيد، ومن بينهم وزير الداخلية الأخير موشيه أربيل من حزب شاس.

في البداية، كان نتنياهو ينوي توزيع المسؤولية عن الوزارة بين الوزيرين ياريف ليفين وحاييم كاتس، بعد أن تسلما باقي الحقائب الوزارية للوزراء الذين استقالوا، لكنهما رفضا تحمل المسؤولية عن الوزارة لأن الحديث يدور عن حقيبة "ثقيلة" ذات صلاحيات واسعة.

من ناحية أخرى، نتنياهو غير معني بنقل المنصب لعضو كنيست من الليكود لا يشغل منصب وزير لأسباب سياسية. في هذه الأثناء، يرفع موظفو الوزارة صوت احتجاجهم، وفي المعارضة ينوون الانضمام إلى الالتماسات في المحكمة العليا ضد نقل الصلاحيات.