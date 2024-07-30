غالانت يطالب نتنياهو التحقيق :"عما إذا قام بن غفير بمنع أو عرقلة عمل الشرطة بالرد على أحداث العنف في سديه تيمان وبيت ليد"

بعد يوم من الضجة العاصفة المرتبطه بالتحقيق مع تسعة جنود احتياط لشبهة اعتدائهم على عنصر من النخبة في قاعدة سديه تيمان، وبعد الحوادث العنيفة التي وقعت في المكان، توجه وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت صباح اليوم الى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مطالبا "التحقق إن كان وزير الأمن القومي منع أو أعاق نشاط الشرطة بردها على الحوادث العنيفة التي شارك بها نواب من حزبه"

وكتب غالانت في رسالة بعثها لنتنياهو: "أحداث الليلة الماضية تشكل ضررا خطيرا لأمن الدولة ولسلطة الحكومة القائمة من خلال الجيش الإسرائيلي. إن تقديم الدعم والمشاركة الفعالة للمسؤولين المنتخبين في أعمال الشغب في قواعد الجيش الإسرائيلي، مع الإدلاء بتصريحات خطيرة كبار الضباط، هي ظاهرة خطيرة للغاية تضر بالأمن والتكافل الاجتماعي وصورة إسرائيل في عيون العالم ويجب التعامل معها بشكل حاسم وفوري".

وأضاف أن "الأحداث التي شارك فيها وزراء وأعضاء كنيست تخدم الدعاية المعادية ضدنا والتي تعمل على صرف الانتباه عن الفظائع التي يرتكبها العدو ضد مواطني إسرائيل. وعدم تواجد الشرطة لساعات طويلة، أجبرنا على التوجه لقوات الجيش الإسرائيلي ونشرهم في المنطقة على حساب المهام العملياتية، وأجبر رئيس الأركان نفسه أن ينهي جميع أنشطته المهمة للتعامل شخصياً مع اقتحام حشد ملتهب لقواعد الجيش الإسرائيلي".

وفي نهاية الرسالة طالب غالانت من نتنياهو: "أحثكم على التصرف بقسوة وشدة ضد أعضاء الائتلاف الذين شاركوا في أعمال الشغب وإصدار أمر بإجراء تحقيق فوري لمعرفة ما إذا كان وزير الأمن القومي قد منع أو عرقل عمل الشرطة، رداً على حوادث العنف التي شارك فيها أعضاء من حزبه".