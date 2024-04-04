تحقيقات الشرطة الإسرائيلية في حملات التحريض ضد وزيرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي

في تطور مقلق للأمن القومي، تواجه إسرائيل تحديات متزايدة تتمثل في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كأداة للتحريض ضد المسؤولين الحكوميين. مؤخرًا، أثارت سلسلة من المنشورات الموجهة ضد الوزير إيتمار بن غفير والوزير بتسلئيل سموتريتش القلق، خاصة بعد إحباط الشاباك لمحاولة هجوم ضد بن غفير. هذه المنشورات، التي تضمنت تعليقات مثل "من المؤسف أنها لم تنجح" ودعوات لاختطاف الوزيرين، دفعت الشرطة الإسرائيلية إلى فتح تحقيق يشمل الوحدة السيبرانية لتتبع وتحديد هوية الحسابات المسؤولة.

منذ 7 أكتوبر، قدمت السلطات الإسرائيلية أكثر من 150 لائحة اتهام بجرائم التحريض، نتيجة للجهود المستمرة لفريق مكافحة التحريض، الذي تم تشكيله بمبادرة من وزير الأمن الوطني بن غفير ومفوض الشرطة يعقوب شبتاي. الهدف من هذه التحقيقات هو مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة وضمان الحفاظ على النظام العام وحماية المسؤولين الحكوميين من التهديدات التي قد تنشأ عن الخطاب العدائي والتحريضي.

هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز الإجراءات الأمنية والرقابية على وسائل التواصل الاجتماعي، وتؤكد على الدور الحاسم الذي يلعبه التعاون بين الأجهزة الأمنية والتكنولوجية في التصدي للتهديدات الناشئة في العصر الرقمي.