رئيس الشاباك يعلن نيته الاستقالة في غضون أسابيع قليلة

أعلن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، اليوم (الاثنين)، نيته الاستقالة خلال أسابيع قليلة، وسط الضجة المتصاعدة حول إقالته من قبل الحكومة. وأفاد مراسل القناة العبرية في الكنيست، عميئيل يراحي، أنه خلال جلسة المحكمة العليا للنظر في الالتماس المقدم ضد فصل بار، هاجم أحد الآباء الثاكلين بار بشدة، وقال له بما في ذلك أن يديه ملطختان بدماء المقاتلين. وبعد ذلك تحدث بار ووالد الفقيد هاتفيا، حيث أعلن رئيس الشاباك عن نيته إنهاء مهام منصبه.

ونشير إلى أنه يتعين على الحكومة الإسرائيلية أن تقدم إلى المحكمة في الأسبوع المقبل خطاب نوايا بشأن قرارها بإقالة بار، ويجب على الأخير الرد بحججه المكتوبة الخاصة. وبعد ذلك، سيتعين على المحكمة العليا أن تقرر ما إذا كان يمكن فصله على الفور أو تأجيل الفصل.