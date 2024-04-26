غالبية الإسرائيليين تطالب بمزيد من الاستقالات العسكرية وتراجع في شعبية معسكر الدولة وفقًا لاستطلاع جديد

استطلاع جديد أجرته صحيفة معاريف يظهر أن 63% من الإسرائيليين يعتقدون أنه بعد استقالة رئيس الجيش الإسرائيلي، ينبغي على قيادات عليا أخرى في الجيش والمؤسسة الأمنية تحمل المسؤولية والاستقالة. فقط 18% لا يرون ضرورة لذلك، في حين لم يقرر 19% موقفهم بعد.

الاستطلاع أظهر أيضًا أن حزب "معسكر الدولة" بقيادة بيني غانتس يواصل اتجاهه التنازلي في الشعبية، حيث من المتوقع أن يحصل على 29 مقعدا فقط مقابل 31 في الاستطلاع السابق. في المقابل، يحافظ الليكود على قوته بـ21 مقعدا.

حزب جدعون ساعر يتجاوز العتبة الانتخابية بأربعة مقاعد، بينما يتراجع حزب إسرائيل بيتنا من 12 إلى 11 مقعدا. حزب العمل والتجمع لا يزالان دون نسبة الحسم.

في سياق متصل، وفقًا للاستطلاع، فإن الفجوة في التوافق على رئاسة الوزراء بين غانتس ونتنياهو قد اتسعت مجددًا، حيث أظهر الاستطلاع أن 45% يدعمون غانتس مقابل 36% لنتنياهو، بزيادة من فجوة 5% في استطلاع سابق إلى 9%.

الاستطلاع تطرق أيضاً إلى التوقعات حول الأوضاع في لبنان، حيث يعتقد 39% من الإسرائيليين أنه من المتوقع اتخاذ إجراءات مهمة قريبًا تسمح لسكان الشمال بالعودة إلى منازلهم، مقابل 36% يعتقدون العكس، و25% لا يعرفون.