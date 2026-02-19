الهند تتدخل لتفادي إحراج جديد في الكنيست قبل زيارة رسمية حساسة لإسرائيل

من المتوقع أن يزور رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، إسرائيل الأسبوع القادم. المراسل السياسي في القناة العبرية ناداف اليملخ أفاد الأربعاء أن زعيم المعارضة يائير لابيد حذّر أنه إذا لم يُدعَ رئيس المحكمة العليا، القاضي يتسحاق عميت، مرة أخرى - فإن المعارضة ستقاطع خطاب الزعيم الهندي في الكنيست.

علمت i24NEWS أن سفارة الهند في إسرائيل تعمل على منع الإحراج في الكنيست خلال الزيارة – سيناريو تكون فيه نصف القاعة فارغة بسبب غياب أعضاء المعارضة. وقد توجهوا إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وطلبوا منه أن يعمل لضمان حضور كل من رئيس المحكمة العليا وأعضاء الكنيست من المعارضة في المكان خلال الزيارة.

كما ذكر، أشار لابيد نفسه إلى أن رئيس وزراء الهند هو زعيم مهم بالنسبة لدولة إسرائيل، وناشد نتنياهو منع وقوع حادثة دبلوماسية.

رئيس الكنيست هاجم لابيد وكتب في حسابه على X: "التهديد بالإضرار بالعلاقات الدولية لدولة إسرائيل هو سلاح غير مشروع في صراع سياسي داخلي. إذا كان زعيم المعارضة النائب يائير لابيد يرغب في الإضرار بالعلاقات الخارجية لدولة إسرائيل مع صديقتنا الهامة، التي هي أيضاً واحدة من القوى الكبرى في العالم - فهذا اختياره. اختيار مؤسف، خاطئ وآمل أن يتراجع عنه."

وختم "إذا أصرّ مع ذلك على موقفه، من المناسب أن يوضح في حديثه القادم مع سفارة الهند، لماذا لم يقاطع الجلسات الخاصة التي انعقدت تكريماً للرئيس ميلاي، الرئيس ترامب ورئيس الوزراء رامة – رغم أن القاضي عميت لم يُدعَ إليها – بينما ينوي بالذات مقاطعة رئيس وزرائهم".