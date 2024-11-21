الرئيس الإسرائيلي يحذر من التحريض:" هذا جنون يجب وقفه ...تدمرون الدولة"

ألقى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ خطابا شديد اللهجة صباح اليوم (الخميس) ضد العنف الموجه ضد عدد من كبار المسؤولين في إسرائيل، وحذر من عواقبه. وقال في مؤتمر التعليم العالي: "إن العنف الجسدي واللفظي - تجاه المستشارة القانونية للحكومة، تجاه رئيس الشاباك، تجاه رئيس هيئة الأركان، تجاه رئيس الحكومة - هو ببساطة مرعب". وتابع "اتهامات بالخيانة، وتهديدات بالعزل، وهدر الدماء. هذا جنون كامل. هذا جنون يجب أن يتوقف - أحذركم: أنتم تدمرون الدولة".

ووصف هرتسوغ الأحداث التي تحدث عنها: "هناك تعامل ازدراء ومهين تجاه عائلات المختطفين. اتهام رئيس الشاباك ورئيس هيئة الأركان بالخيانة ومحاولة الانقلاب، اتهام المستشارة القانوني للحكومة بأنها عدوة للدولة التي جاءت لقتلنا، وتهديدات بالفصل من الصباح حتى المساء. إلقاء القنابل الضوئية تجاه منزل رئيس الحكومة واتهامه مجددا بالخيانة".

وتابع "ماذا يحدث لنا بحق الجحيم؟ هل هذا منطقي؟ ألم نعاني بما فيه الكفاية؟ ألم ندرك بالفعل أن هذا يضر بأمن الدولة؟ ألم نفهم أن هذه هي الطريقة التي تفكك بها دولة؟ "، وأضاف "هناك من يضحي بنفسه من أجل الوطن، ويدفعون حياتهم يوميا. وهناك من يدمر الدولة، وأتعهد بأن أقاتلهم بكل ما أوتيت من قوة"..