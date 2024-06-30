الحاخام الرئيسي يهاجم المحكمة العليا: "ماذا يفهمون؟ لا يصلون الى كاحلي الحاخامات"

قال كبير حاخامات ريشون لتسيون، الحاخام يتسحاق يوسف، عن قضاة المحكمة العليا في درسه الأسبوعي مساء (السبت) إنهم "قضاة علمانيون لا يعرفون صفحة من التلمود. ماذا يعرفون من حياتهم. إنهم لا يصلون الى كاحلي حاخاماتنا." كان هذا هو الدرس الأسبوعي الأخير للحاخام يتسحاق يوسف بصفته الحاخام الرئيسي.

ويشار الى أنه في الأسبوع الماضي قضى قضاة المحكمة العليا بالإجماع بأن على الدولة أن تتحرك على الفور لتجنيد طلاب المدارس الدينية – بل وحكموا بوقف تمويل طلاب المدارس الدينية الذين لا يلتحقون بالخدمة العسكرية – وقد أثار هذا القرار ضجة بين الحريديم، واندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.