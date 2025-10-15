مشروع قانون لتقليص محاكمة نتنياهو | تفاصيل

أعلن وزير القضاء الإسرائيلي يريف ليفين اليوم (الأربعاء) أنه سيدفع قدماً بقانون لتقليل عدد الجلسات في محكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. وادعى: "هذا المحاكمة لم يكن يجب أن تبدأ أبداً، وجودها يتعارض مع العدالة ومصلحة الدولة".

وقال ليفين"بدلاً من الاستمرار في إدارة النضال الصعب من أجل استعادة جميع المخطوفين والقتلى، ونزع سلاح حماس، وتوسيع دائرة السلام، اضطر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للمثول أمام المحكمة والرد على أسئلة غريبة حول الدمى والسيجار".

"أعلنت قبل عدة أسابيع أنني أؤيد التقدم السريع لمشروع القانون الذي قدمه النائب أريئيل كالنر، والذي يهدف إلى ضمان تمكين رئيس الحكومة من تخصيص الوقت اللازم لإدارة شؤون الدولة في هذا الوقت"، وأضاف: "أنوي تمريره في اللجنة الوزارية للتشريع بعد عرضه على طاولتها".

في إحدى الشهادات الأخيرة، اشتكى رئيس الوزراء من عقد الجلسات. "لقد بدأنا عملية مكثفة أمس في غزة، ودولة إسرائيل تمر بصراع حاسم. أن آتي من التاسعة والنصف حتى السادسة مساءً ويشغلونني، أنا رئيس الحكومة، في مثل هذا الوقت، هذه مطالب لا تنسجم مع التوازن المطلوب".