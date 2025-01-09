تعيين القاضي يتسحاك عميت رئيسا للمحكمة العليا الأسبوع المقبل ووزير القضاء يهدد بمقاطعة التصويت

بعد نشر مخطط ليفين-ساعر، سيتم إجراء تصويت الأسبوع المقبل على التعيين لإشغال منصب رئيس المحكمة العليا وسط مقاطعة وزير القضاء ورفضه القاطع التعاون مع القاضي بعد تعيينه

i24NEWS
i24NEWS
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يتسحاك عميت القاضي في محكمة العدل العليا والمختلف حول تعيينه رئيسا للمحكمة تحت شبهة "تضارب خطير في المصالح"، وفقا لوزير القضاء ياريف ليفين.
يتسحاك عميت القاضي في محكمة العدل العليا والمختلف حول تعيينه رئيسا للمحكمة تحت شبهة "تضارب خطير في المصالح"، وفقا لوزير القضاء ياريف ليفين.Jonathan Sindel/Flash 90

انفردت قناة i24NEWS مساء اليوم الخميس بالإعلان عن تعيين القاضي يتسحاق عميت رئيسا للمحكمة العليا الأسبوع المقبل وسط الإشارة إلى نية وزير القضاء ياريف ليفين مقاطعة التصويت، بل وعدم التعاون مع القاضي عميت بعد تعيينه. ويأتي هذا القرار بعد أن ألزمت محكمة العدل العليا وزير القضاء طرح القضية للتصويت بحلول 16 يناير/كانون الثاني المقبل.

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الآن، سوف يتم التصويت على تعيين القاضي عميت بعد أربعة أشهر من صدور قرار المحكمة العليا. وكان ليفين قد رفض في السابق الامتثال للقرار، مدعيا أن القضاة يقعون تحت طائلة "تضارب خطير في المصالح". ومع ذلك، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، انعقدت اللجنة وانتهت دون انتخاب قضاة جدد أوالتصويت على تعيين رئيس للمحكمة العليا، وذلك بسبب الخلافات بين الأطراف.

Flash 90/ Oren Ben Hakon
المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا ووزير القضاء ياريف ليفينFlash 90/ Oren Ben Hakon

في السابق، تبادل كل من الوزير ليفين والقاضي عميت العبارات القاسية حيث اتهم القاضي عميت الوزير بإضعاف النظام القانوني و"التدخل الصارخ" في القضاء. من ناحية أخرى، هاجم حاشية ليفين القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا عندما سعى إلى الترويج لتعيين مفوض شكاوى الجمهور للقضاة رافضين أن يتم التعاون بين الطرفين فقط حين يناسب ذلك القاضي عميت. 

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