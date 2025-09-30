استطلاع i24NEWS:هكذا أثرت خطة ترامب على خريطة المقاعد البرلمانية

بعد نشر خطة النقاط الـ21 التي أعلنها رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب وتصريحاته في واشنطن إلى جانب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، نُشر مساء اليوم (الثلاثاء) استطلاع لقناة i24NEWS العبرية تناول الاتصالات لإنهاء الحرب.

من الاستطلاع يتبين أن الليكود يحصل على 33 مقعدًا، وحزب رئيس الحكومة الأسبق نفتالي بينيت 2026، يحصل على 15 مقعدًا.

الديمقراطيون، إسرائيل بيتنا وشاس كل واحدة منهم لديه 10 مقاعد. حزب رئيس الأركان السابق، غادي أيزنكوت "يشر" لديه 8. ونفس العدد حصلت عليه أيضًا يهدوت هتوراة. عوتسما يهوديت بزعامة إيتمار بن غفير لديها 7 مقاعد، حزب سموتريش الصهيونية الدينية مع 5 مقاعد، حزب الجبهة-العربية للتغيير والقائمة الموحدة كل واحد منهما يحصل على نفس النتيجة ويحصلان على 5 مقاعد. أخيرًا، يش عتيد مع 4 مقاعد.

حزب "جنود الاحتياط" بزعامة يوعاز هندل يقترب من نسبة الحسم مع 3.0%، وحزب التجمع بعدها مباشرة مع 2.7%، وكذلك حزب "كحول لافان" بزعامة بيني غانتس بنفس نسبة المصوتين تمامًا.

خريطة الكتل: الائتلاف الحالي برئاسة نتنياهو يحصل على 63 مقعداً، والمعارضة تحصل في هذه الحالة على 47 مقعداً. الأحزاب العربية مجتمعة تحظى بـ10 مقاعد.

تم جمع العينة وإعدادها بواسطة شركة دايركت بولس برئاسة تسوريئيل شارون لصالح قناة i24NEWS، بتاريخ 30 سبتمبر 2025، عبر نظام رقمي مدمج مع لوحة عينة، بين 507 أفراد بالغين (18+) يشكلون عينة ممثلة للسكان عامة في إسرائيل. هامش الخطأ الإحصائي هو ±4.4% بنسبة احتمال 95%.