انتقادات للحكومة بشأن "اليوم التالي" في غزة وتصريحات نتنياهو حول شحنات الأسلحة

صرح الدكتور إيال حولتا، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، اليوم (الخميس) لبرنامج "رينا وعكيفا" على شبكة "كان"، بأن الجيش الإسرائيلي جاهز على الحدود الشمالية في حال اقتحام قوة رضوان المستوطنات. وأوضح أن احتمال شن حملة في الشمال مرتفع نسبياً، مشيراً إلى أن الخطوات الأخيرة التي اتخذها حزب الله تشير إلى اعتقادهم بأن إسرائيل محاصرة.

وبحسب حولتا، فإن دولة لبنان وزعيم حزب الله، حسن نصر الله، غير مهتمين بالحرب مع إسرائيل. "يجب أن يخافوا من الحرب. إذا لم نتمكن من استخدام قوة التهديد وممارسة قوتنا، فإننا في حالة إنكار لأننا فقدنا الردع"، مضيفاً: "لم نبدأ في الوقت المناسب، وهذا ليس الوقت المناسب لجبهة أخرى".

وذكر حولتا أيضًا أن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في الشمال سيعودون إلى منازلهم مع بداية العام الدراسي في الأول من سبتمبر. وأوضح أن الجيش الإسرائيلي سينشر دفاعات جوية لضمان سلامة السكان، مشيراً إلى أن حزب الله يعلم أنه إذا استمرت الهجمات بطريقة تعرقل العام الدراسي، فستتخذ إسرائيل إجراءات ضرورية.

انتقد حولتا الحكومة لعدم قدرتها على حل قضية "اليوم التالي" في غزة، وفشلها في إنشاء بديل حكم مدني في القطاع، مما يعيد المسؤولية إلى الجيش الإسرائيلي. وأكد أن هذا يعد أحد أكبر الإخفاقات، حيث تعود حماس تدريجياً للسيطرة على القطاع.

كما أشار حولتا إلى مواجهات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع الإدارة الأمريكية بشأن شحنات الأسلحة إلى إسرائيل. وقال: "لم يعجبني فيديو رئيس الوزراء. تحدثت مع أشخاص من واشنطن وأكدوا لي أن شحنات الأسلحة مستمرة في التدفق إلى إسرائيل، على الرغم من رسائل نتنياهو، وليس بسببها". وأوضح أن مثل هذه التصريحات قد توحي بأن الولايات المتحدة توقفت عن دعم إسرائيل، وهو أمر غير صحيح.

وأضاف حولتا أن زيارة وزير الأمن يوآف غالانت إلى واشنطن وزيارته لمستشار الأمن القومي جيك سوليفان تؤكد على ضرورة إدارة الخلافات مع الولايات المتحدة في الغرف المغلقة. وأشار إلى أن معظم إنجازات الحكومة تجاه الأمريكيين تحققت من خلال مناقشات مغلقة، بما في ذلك ضمان عدم عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي.