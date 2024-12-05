غانتس عن كلام رئيس الشاباك السابق:" لدى بطانة نتنياهو ثقافة إجرامية"

نشر عضو الكنيست المعارض بيني غانتس، اليوم (الخميس) ردا حادا على كلام رئيس الشاباك السابق يورام كوهين، الذي قال في حديث إذاعي صباحي، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو طلب منه تفعيل أداة مراقبة على مسؤولين كبار في جهاز الأمن الإسرائيلي. وبحسب غانتس، فإن ذلك يشير إلى "الثقافة الإجرامية" السائدة في محيط نتنياهو، متهمًا إياه بتسريب أسرار الدولة.

جاءت كلمات غانتس ردًا على مقابلة أجراها كوهين، حيث ادعى أنه بينما كان يشغل منصب رئيس الشاباك، طلب منه رئيس الوزراء استخدام إجراءات المراقبة ضد كبار المسؤولين الذين شاركوا في عملية أمنية كبيرة خوفاً من تسريبه، وقد تم الكشف عن هذه القضية قبل ست سنوات في تحقيق صحفي في برنامج "الحقيقة" الاستقصائي، الذي عرض في حينه على القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي.

وجاء في رد غانتس المنشور على موقع X للتواصل الاجتماعي: "طلب نتنياهو من رئيس الشاباك استخدام أدوات مخصصة لأعدائنا، ضد رؤساء الأجهزة الأمنية، يظهر شيئا عنه وعن الثقافة الإجرامية التي تمارس حوله". وأضاف غانتس أن ذلك "يظهر الشك وعدم القدرة على فهم كيف يمكن لشخص أن يعارض موقفه، ويظل يتصرف بإخلاص للبلاد وأمنها".

كتب غانتس عن مشاعره عندما شغل منصب قائد هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي في عهد نتنياهو: "أتذكر الأجواء السامة والمريبة لرئيس الوزراء خلال الفترة التي تحدث عنها رئيس الشاباك السابق - كان دائمًا متشككًا، دائمًا مشبوهًا، يحاول دائمًا اكتشاف ما إذا كانوا يخفون شيئًا عنه".

وكتب غانتس: "أولئك الذين يعرفونني يعرفون، أنني على عكس نتنياهو، لا أقوم أبدا بتسريب أسرار الدولة، حتى عندما لا يتم قبول منصبي. كانت هناك مثل هذه الحالات أيضًا في الحرب الحالية عندما كنت عضوًا في الكبنيت".

واختتم غانتس رسالته بهذه الكلمات: "إن دولة إسرائيل تستحق رئيس حكومة يركز على الحرب ضد إيران والإرهاب - وليس على الحرب ضد النظام الأمني. رئيس حكومة يجعل منا دولة قوية ذات اقتصاد متقدم - ولا يحاول الترويج للانقلاب سلطوي، رئيس حكومة يدرك أن الحكم وسيلة وليست غاية، وباسمها يمكن دهس كل شيء".

ورد حزب نتنياهو "الليكود" اليميني على كلام غانتس وهاجموه: "تدهور ذاكرة غانتس تدعو إلى القلق"، وجاء في رد الحزب أيضا: "عندما كان غانتس قائدا لهيئة الأركان العامة، أرسل رسالة قاسية غير مسبوقة إلى رئيس الحكومة نتنياهو هاجم فيها الشاباك بشكل مباشر. واتهم الشاباك في "تشويه سمعة المستوى السياسي وتجاوز أي قاعدة أخلاقية". حتى أن غانتس دعا في رسالته إلى التحقيق في تسريبات مسؤولي الشاباك لبرنامج التحقيق الاستقصائي".