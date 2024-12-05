تفاصيل جديدة من الفضيحة التي تهز قوى الأمن الداخلي الإسرائيلي

تفاصيل جديدة كُشفت اليوم (الخميس) في قضية اعتقال المقربين من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي يتزعّم حزب أقصى اليمين المتشدد، وهما: سكرتيره الأمني السابق وقائد مصلحة السجون كوبي يعقوبي، وضابط الشرطة، وهو قائد الوحدة المركزية للتحقيقات في لواء الضفة الغربية أفيشاي معلم. ومصلحة السجون والشرطة الإسرائيلية، تخضعان دستوريًا لإمرة وزير الأمن القومي.

حيث علمت i24NEWS أن الشبهة الرئيسية، هي أن أفيشاي معلم، سرّب معلومة ليعقوبي، بوجود تحقيق سري ضده، في قسم التحقيق مع رجال الشرطة، التابع لوزارة القضاء. هذا بعدما أشيع بالخطأ، أن الشبهة الرئيسية، هي تسريب معلومات للوزير بن غفير، مقابل ترقيته في سلك الشرطة. وهو ما بات يُعرف بوسائل الإعلام العبرية، بـ "صفقة تسريب مقابل ترقية".

علاوة على ذلك، وعلى خلفية اعتقال المقربين منه، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إنه "في الماضي، كانت الترقية في قوى الامن الداخلي الإسرائيلي، تتم بناء على الحمايات والحيل. أقول مرة أخرى وبكل فخر، من يُطبّق سياساتي – تعزيز الحكم والسيادة والتصميم والمهنية – فسيتم رقيته في الشرطة، هكذا هو الحال في الدول الديمقراطية، وليس في جمهورية الموز". ويدور نقاش داخل إسرائيل، بمدى "تدخل" المستوى السياسي في الطواقم المهنية، تزامنًا مع الخشية من تسييس الشرطة، والمس باستقلاليتها.