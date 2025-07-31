الكشف عن هوية الناشطة الإسرائيلية المشتبهة بالتخطيط لاغتيال نتنياهو بقاذفة آر بي جي

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سمحت المحكمة العليا اليوم (الخميس) بنشر اسم الناشطة الإسرائيلية تامار غيرشوني، البالغة من العمر 70 عامًا، التي حاولت التآمر لاستهداف برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضدها الأسبوع الماضي.

يُذكر أن التحقيق فُتح قبل نحو شهرين، بعد أن أبلغ ناشطون في الاحتجاجات جهاز الأمن العام أن غيرشوني هيرشفيلد أخبرتهم أنها "تريد قتل نتنياهو"، بل وحاولت من خلالهم معرفة تفاصيل الترتيبات الأمنية المحيطة به. كما اتضح أنها كانت تبحث عن وسيلة للحصول على أسلحة، بما في ذلك، وفقًا للاشتباه، قاذفة آر بي جي.

أبلغ النشطاء الذين التقوا بها مسؤولي الأمن على الفور، في محاولة لثنيها عن أفعالها. أُلقي القبض عليها في ذلك اليوم، واستُجوبت، ثم أُفرج عنها تحت الإقامة الجبرية. وبعد انتهاء التحقيق، أعلنت النيابة العامة عزمها على توجيه لائحة اتهام ضدها.

قالت الشرطة الإسرائيلية إنه "في إطار التحقيق، رُصدت شكوكٌ حول امرأةٍ في السبعينيات من عمرها، ناشطةٌ في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، من سكان تل أبيب، أعربت لآخرين عن نيتها اغتيال رئيس الوزراء. ولترويج نواياها وتحقيقها، تواصلت المشتبه بها مع ناشطين آخرين في الاحتجاجات للحصول على أسلحة، كما استفسرت عن الترتيبات الأمنية لرئيس الحكومة الإسرائيلية".