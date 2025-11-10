نتنياهو يعقد اجتماعًا سريًا لبحث إنشاء لجنة تحقيق بديلة بهجوم 7 أكتوبر

يسعى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو جاهدًا إلى تشكيل لجنة تحقيق بديلة في أحداث السابع من أكتوبر، وذلك في محاولة استباقية قبل الانتخابات المقبلة.

وبحسب معلومات كشفتها قناة i24NEWS، عقد نتنياهو اجتماعًا سريًا يوم الجمعة الماضي بمشاركة سكرتير الحكومة والوزير ياريف ليفين، وعضو الكنيست أريئيل كيلنر، المسؤول عن إعداد مشروع القانون الذي سيُقدَّم كاقتراح خاص باسمه.

ويؤكد كيلنر أن القانون "مبادرة شخصية" منه، غير أن انخرااط نتنياهو المباشر في بلورة الفكرة يثير علامات استفهام حول مدى استقلالية المبادرة عن ديوان رئيس الحكومة.

ويسعى نتنياهو إلى إنشاء اللجنة قبل موعد الانتخابات، حتى لا تُشكَّل لاحقًا لجنة تحقيق رسمية في حال خسارته، إذ يرى أن اللجنة "البديلة" ستعبّر عن إرادة الشعب بأكمله. ومع ذلك، فإنه يخطط لتشكيلها من دون موافقة المعارضة، من خلال آلية خاصة.

ومن بين الأفكار المطروحة لضمان تمثيل متوازن داخل اللجنة، يجري بحث تعيين ثلاثة أزواج من الأعضاء يمثل كلٌّ منهم طرفي الخريطة السياسية، على سبيل المثال: أب ثاكل من اليمين وآخر من اليسار، في محاولة لإظهار شمولية وطنية.

وقال كيلنر في تصريحات له إن مشروع القانون جاهز بعد "عمل طويل وشامل ونقاشات موسّعة مع المختصين"، مشيرًا إلى أن الهدف هو "تأسيس آلية تحقق شفافة ومسؤولة تُمثّل جميع الإسرائيليين".