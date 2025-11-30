كشف i24NEWS: نتنياهو قدم طلب عفو الى الرئيس الإسرائيلي

قدم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل وقت قصير طلب عفو إلى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، كما كشف اليوم (الأحد) معلق الشؤون القضائية لقناة i24NEWS، أفشاي غرينتسيغ. الطلب يشمل وثيقتين: رسالة مفصلة موقعة من محاميه، ورسالة موقعة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

في الطلب، كتب نتنياهو للرئيس هرتسوغ: "في السنوات الأخيرة تصاعدت التوترات والخلافات بين أجزاء الشعب وبين سلطات الدولة المختلفة. أنا مدرك لأن الإجراءات الجارية بشأن قضيتي أصبحت محوراً للجدالات الحادة. أنا أتحمل مسؤولية عامة وأخلاقية واسعة، من منطلق فهم لتبعات جميع هذه الأحداث".

كتب نتنياهو"بسبب ذلك، وعلى الرغم من مصلحتي الشخصية في إدارة المحاكمة وإثبات براءتي حتى تبرئتي الكاملة، أعتقد أن المصلحة العامة توجب خلاف ذلك. انطلاقًا من المسؤولية العامة كرئيس للحكومة لمحاولة تحقيق المصالحة بين أطياف الشعب، ليس لدي أدنى شك في أن إنهاء المحاكمة سيساعد على تهدئة حدة النقاش الذي نشأ حولها".

ختم نتنياهو"من منطلق المسؤولية العامة كرئيس الوزراء لمحاولة تحقيق المصالحة بين أجزاء الشعب، ليس لدي شك في أن إنهاء المحاكمة سيساعد في تهدئة حدة الجدل الذي نشأ حولها".

في ديوان الرئيس يشيرون: "هذه طلب عفو استثنائي وله تداعيات كبيرة. بعد استلام جميع وجهات النظر، سيدرسه رئيس الدولة بمسؤولية وجدية."

تم نقل الطلب إلى القسم القانوني في بيت الرئيس عن طريق محاميه، المحامي عميد حداد. الطلب يُنقل الآن، حسب القواعد، إلى قسم العفو في وزارة العدل الذي سيجمع أيضًا وجهات النظر ذات الصلة من مختلف الجهات في وزارة العدل، وبعد ذلك ستُنقل هذه الآراء إلى المستشارة القانونية لبيت الرئيس وفريقها لإعداد رأي قانوني إضافي لرئيس الدولة.

النظام السياسي مضطرب

عضو الكنيست جلعاد كريب: "ثماني سنوات انتظر هذه اللحظة، ليُظهر كيف لم يكن هناك شيء لأن لا يوجد شيء، وكيف تنهار الملفات. الآن يطلب عفوًا. لا يتحمل المسؤولية، لا يعترف بالذنب، يتحدث عن التئام الجروح وعن المصلحة الوطنية".

كتب كاريف"سنوضح بشكل لا لبس فيه: المصلحة الوطنية العليا هي إنهاء حكم نتنياهو، الذي جلب على إسرائيل كارثة تلو الأخرى، وأفسد الثقافة السياسية، وفتح الباب لأبناء كهانا، وقاد إلى فساد عميق في أسس الدولة. اذهب، ودع الآخرين يعيدون البناء. هذه هي المصلحة الوطنية".

رئيس حزب الديمقراطيين، اللواء احتياط يائير جولان: "فقط مذنب يطلب العفو. بعد ثماني سنوات من المحاكمة، عندما لم تنهار القضايا ضده، نتنياهو يطلب العفو. صفقة التبادل الوحيدة المطروحة هي أن يتحمل نتنياهو المسؤولية، يعترف بالذنب، يترك السياسة ويحرر الشعب والدولة - فقط بهذه الطريقة سيتحقق الوحدة بين أبناء الشعب".

الحركة من أجل جودة الحكم دعت رئيس الدولة إلى رفض الطلب فورًا: "العفو في منتصف إجراء قضائي يشكل ضربة قاتلة لسيادة القانون ولمبدأ المساواة أمام القانون - روح الديمقراطية الإسرائيلية. منح العفو لرئيس وزراء متهم بجرائم خطيرة تتعلق بالاحتيال وخيانة الأمانة، سيرسل رسالة واضحة بأن هناك مواطنين فوق القانون".

من قادة الاحتجاج من أجل الديمقراطية، شيكما بريسالر، موشيه رادمان، يائيا فينك وعمّي درور، جاء في بيانهم: "القبعة تشتعل على رأس السارق - المتهم يعترف ويتوسل للعفو. العار وعلامة قابيل على جرائمه الجنائية والأخلاقية ملتصقة على وجه نتنياهو. التاريخ سيحكم على هرتسوغ على هذه اللحظة. العار والإبعاد الدائم عن الحياة العامة. أي أمر آخر سيجعل من هرتسوغ شريكًا في دمار إسرائيل."

وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهر: "حان الوقت لتحرير إسرائيل من ملحمة محاكمة نتنياهو التي تمزق الشعب. الشيء الصحيح هو الاستجابة لطلب العفو من أجل مستقبل الدولة".

رئيس الائتلاف أوفير كاتس: "اختيار رئيس الحكومة نتنياهو طلب العفو هو عظمة كبيرة. من الواضح للجميع أن المحاكمة الأكثر سياسية تنهار، ورئيس الحكومة كان يمكنه بسهولة إثبات براءته في هذا الاضطهاد الفاسد. ولكن من أجل توحيد الدولة والمصالحة، اختار هذا الطريق. زعيم حقيقي يضع دائماً مصلحة الدولة قبل مصلحته الشخصية."