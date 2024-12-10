رئيس الحكومة الإسرائيلية يدلي بشهادته بعدد من قضايا الفساد ضده

وصل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى المحكمة المركزية في تل أبيب يوم الثلاثاء للإدلاء بشهادته في قضايا الفساد الخاصة به.

وقال عميت حداد محامي نتنياهو في كلمته الافتتاحية: "لا يوجد شيء مثبت هنا في المحكمة. إن المخالفات في لائحة الاتهام تشير إلى أمرين: افتقار المدعي العام إلى الأدلة، وأن الشرطة لم تحقق في جريمة، بل حققت مع شخص".مشددا على أن "رئيس الحكومة سيتحدث بصراحة تامة".

ولأسباب أمنية، وبعد طلبه نقل الجلسة من القدس إلى تل أبيب، وصل نتنياهو بمرافقة الوزراء والنواب إلى محكمة تل أبيب المركزية. ويأتي هذا بعد خمس سنوات من فتح القضية الجنائية.

وفي غضون ذلك، وصل المتظاهرون إلى الساحة المجاورة للمحكمة بهدف تنظيم مظاهرات، سواء مؤيدة لرئيس الحكومة الإسرائيلية أو ضده، ومن المتوقع أن تأتي عائلات المخطوفين للتظاهر أيضا.

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