رئيس الحكومة الإسرائيلية يدلي بشهادته بعدد من قضايا الفساد ضده
رئيس الحكومة الإسرائيلية يدلي بشهادته في عدد من ملفات الفساد ضده بعد خمس سنوات من فتح القضايا الجنائية
وصل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى المحكمة المركزية في تل أبيب يوم الثلاثاء للإدلاء بشهادته في قضايا الفساد الخاصة به.
وقال عميت حداد محامي نتنياهو في كلمته الافتتاحية: "لا يوجد شيء مثبت هنا في المحكمة. إن المخالفات في لائحة الاتهام تشير إلى أمرين: افتقار المدعي العام إلى الأدلة، وأن الشرطة لم تحقق في جريمة، بل حققت مع شخص".مشددا على أن "رئيس الحكومة سيتحدث بصراحة تامة".
ولأسباب أمنية، وبعد طلبه نقل الجلسة من القدس إلى تل أبيب، وصل نتنياهو بمرافقة الوزراء والنواب إلى محكمة تل أبيب المركزية. ويأتي هذا بعد خمس سنوات من فتح القضية الجنائية.
وفي غضون ذلك، وصل المتظاهرون إلى الساحة المجاورة للمحكمة بهدف تنظيم مظاهرات، سواء مؤيدة لرئيس الحكومة الإسرائيلية أو ضده، ومن المتوقع أن تأتي عائلات المخطوفين للتظاهر أيضا.
كافة الأحداث والتطورات حول محاكمة نتنياهو:
هاجم نتنياهو وسائل الإعلام وادعى أنها غير متوازنة: "تخيلوا أن كل شيء كان على القناة 14، كان من شأنه أن يخلق إحباطا هائلا. لقد منعوا سوق الآراء - لم يكن هناك تعبير لجماهير بأكملها. في غياب عمليات اعلام حر ومستقل ومتنوع، بخلاف الإحباط، له تكلفة باهظة، فالمواطنون يسمعون جانبًا واحدًا فقط".
وذكر نتنياهو الرئيس السابق للولايات المتحدة باراك أوباما: "لقد أوضح لي بالفعل في الاجتماع الأول في البيت الأبيض أن سياسة الولايات المتحدة ستأخذ منعطفا حادا. لقد توجه إلى العالم الإسلامي على أمل المصالحة في خطابه الشهير في القاهرة، كما توجه إلى إيران حيث لم ير تهديداً كبيراً بل فرصة عظيمة - وتركيا أيضاً. لقد رأى ضرورة بالنسبة لدولة إسرائيل أن نعود إلى خطوط 67 ونقيم الدولة الفلسطينية".
وقال نتنياهو أيضًا إن أوباما طلب منه عدم بناء منازل خارج الخط الأخضر: "كان علي أن أواجه ضغوطًا كبيرة، لقد طلب مني بالفعل في الاجتماع الأول - لا تبني ولو لبنة واحدة خارج الخط الأخضر. قلت له أحياء من القدس، مثل جيلو؟، وقال لي أيضا جيلو. كان علي صد هذا وهذا، ولم يكن الأمر بالأمر الهين. كانت هناك ضغوط داخلية في وسائل الإعلام لتشجيع ذلك، وقد تطلب الأمر جهدًا كبيرًا - ولم يقتصر الأمر على ان سياسة أوباما فشلت ولكن أننا ضاعفنا عدد السكان في يهودا والسامرة"
المحامي عميت حداد يسأل نتنياهو: "هناك من يدعي أنك استغلت منصبك لتلقي خدمات وسيجار وشمبانيا". فيرد نتنياهو: "كذب تام. سخيف. أعمل 17-18 ساعة يوميا. أتناول وجباتي على مكتبي بين الحين والآخر ،أخطئ بتناول السيجار، لكن ليس لدي وقت لذلك أيضًا لأنني في الاجتماعات باستمرار"
يشرح المعلق للشؤون القانونية أفيشي غرينزيغ ، لماذا بدأ رئيس الوزراء شهادته بهذه الطريقة: "إذا توصل إلى اتفاق إقرار بالذنب، فيجب على الجمهور أن يتعاطف معه".
وقف نتنياهو أمام منصة الشهود: "بادئ الأمر، أشكرك. لقد كنت أنتظر هذه اللحظة منذ ثماني سنوات، لأقول الحقيقة كما أتذكرها، وهو أمر مهم أيضًا من أجل العدالة. لا توجد عدالة بدون الحقيقة. هذه فرصة لنقض هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، والتي يجب أن أقول إنني قرأت المواد وأذهلتني حجم السخافة، إنه محيط من السخافة، وأريد أن أتحدث عنها، وأنا آمل ألا يزعجوني هنا كثيرًا." وقالت له رئيسة هيئة القضاة ريبيكا فيلدمان ردا على ذلك إن "المدعي حداد سيوجه"
وأضاف رئيس الحكومة في إشارة إلى سقوط نظام بشار الأسد في سوريا: "أنا أيضًا رئيس حكومة، وأدير دولة، وأقود دولة إسرائيل والجيش الإسرائيلي في حرب على سبع جبهات - وما زلت اعتقدت أنه من الممكن القيام بالأمرين في نفس الوقت ولكن قبل بضعة أيام، حدث شيء تكتوني هنا، وهو زلزال لم يحدث منذ 100 عام منذ اتفاقية سايكس بيكو. هذا الشيء يغير وجه الشرق الأوسط، وكل القوى متورطة في ذلك على نطاق عالمي، وهذا يتطلب مني وضع الملاحظات والاهتمام، والموازنة بين احتياجات القانون، التي أعرفها، واحتياجات الدولة - التي أنا متأكد من موافقتكم عليها".
المزيد من تصريحات المحامي عميت حداد: المهم الذي يمكن أن يخرج من هذه القضية هو أن هذا النوع من الملاحقة سيتوقف، بحثوا عن الشخص وليس الجريمة. وعندما لم يجدوا جريمة، بنوا مباني غريبة مثل هذه " ويقتبس جملة لرئيس الشرطة السرية من أيام الاتحاد السوفييتي: ""أرني الشخص وسأريكم الجريمة"، وهذا شيئً مخصصً للأنظمة المظلمة فقط".
وأضاف حداد: "لفهم إلى أي مدى كانت الشرطة الإسرائيلية على استعداد للذهاب للعثور على شيء ضد رئيس الوزراء، سأقدم بعض الحلقات المناهضة للديمقراطية بشكل واضح. على سبيل المثال، آري هارو. تم استجوابه لمدة 11 ساعة، وخلال هذا الاستجواب عُرض عليه التنازل عن ملفه الشخصي - الذي لا علاقة له برئيس الحكومة - إذا قدمت لنا أي شيء، أي شيء غير قانوني أو خاطئ، عن رئيس الوزراء. هذه هي الأمور التي حدثت لرئيس ديوان رئيس الوزراء! قالوا له أعطنا شيئاً ،أنت معه منذ عشر سنوات"
وقال المحامي عميت حداد في كلمته الافتتاحية: "أخبر أحد الصحفيين لاهاف 433 أن لديه أدلة سماعية قام بجمعها - وتحولت إلى خطة عمل ضد رئيس الوزراء"، كما هاجم وسائل الإعلام: "تسريبات غير عادية، نشرت القناة 12 جميع النصوص "
معلق الشؤون القانونية في i24NEWS، أفيشاي غرينزيغ، حول الكلمة الافتتاحية لمحامي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو: "لقد تحدث عن الملاحقة السياسية، وعن حقيقة أن النيابة لاحقت الشخص وليس الفعل"