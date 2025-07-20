بندقية M16 وسلة فراولة وأصيص زهور: الهدايا التي تلقاها المسؤولون المنتخبون

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ردّ ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على طلبٍ من جمعية "هتسلاحا" للحصول على معلومات بموجب قانون حرية المعلومات، وكشف اليوم (الأحد) عن قائمة الهدايا التي تلقاها نتنياهو خلال السنوات الثماني الماضية خلال زياراته الرسمية. وهذه هي المرة الأولى التي تُكشف فيها قائمة بهذا الحجم، إذ لم تكن هناك حتى الآن سوى إفصاحات متفرقة.

إلى جانب 1,057 هدية تلقاها نتنياهو منذ عام 2017، هناك أيضًا 193 هدية تلقاها رئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت، و23 هدية تلقاها خليفته يائير لابيد. وفي باقي القائمة تظهر هدايا قُدمت لمستشارين وحاملي مناصب خدموا تحت رئاسة الوزراء.

من بين الهدايا التي تلقاها نتنياهو، يمكن العثور - إلى جانب قطع فنية - أيضًا على سيجار وإكسسوارات ذات صلة: علب سيجار تم استلامها خلال زيارة أذربيجان وكازاخستان ومن رئيس وزراء جامايكا، سيجار في صندوق خزفي - عبر هارئيل لوكر، علبة للسيجار من جنرالات أمريكيين متقاعدين، علبة سيجار من مؤتمر الرؤساء في الولايات المتحدة وعلبة سيجار من الجنرال أحمد أرحلاق. كما تظهر في القائمة لاحقًا أيضًا قاطِع سيجار، منفضة سجائر، حافظة للسيجار، علبة سيجار وولاعة فضية من وزير المخابرات المصري وعلبة سيجار من رئيس قبرص.

إلى جانبهم تظهر هدايا مفاجئة أُعطيت لموظفين آخرين - مثل بندقية M-16 التي تلقاها الوزير إيلي كوهين من رئيس السودان، وأيضًا شمبانيا من نوع MOET التي تلقاها رئيس الحكومة من السفير الروسي، والذي يُذكر أيضًا خلال المحاكمة.

هناك أيضًا هدايا لا يُمكن تحديد مصدرها، مثل تمثال بن تسيون نتنياهو الذي تلقاه من وفد يهودي، وشوكولاتة على صورة رئيس الحكومة وزوجته، وفطائر ماتزه محفوظ، وفراولة، وحزم طعام متنوعة.

تتضمن الوثيقة أيضًا هدايا لا يُمكن تحديد مصدرها، مثل أربع هدايا مُنحت لمائير بن شبات، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي: صندوق به أطباق فضية، وقلادة مطلية بالفضة مرصعة بأحجار بنية، وقلادة مرصعة بأحجار ملونة، وجلباب أسود. كما تتضمن الوثيقة هدايا أخرى مُنحت لبن شبات وخليفته إيال حولتا، لا يُمكن تحديد مصدرها أو مكان حفظها.