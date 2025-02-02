نتنياهو قبل انطلاقه الى واشنطن: "يمكننا توسيع دائرة السلام"

توجه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى واشنطن اليوم (الأحد) للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء في البيت الأبيض.

هذا وصرح رئيس الحكومة الإسرائيلية هذا الصباح قبل رحلته: "سأذهب إلى واشنطن لعقد اجتماع مهم للغاية مع ترامب. وحقيقة أن هذا سيكون أول اجتماع للرئيس مع زعيم دولة أجنبية منذ تنصيبه له أهمية كبيرة- إنه يشهد على قوة التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة وقوة علاقتنا، وهي العلاقة التي أنتجت بالفعل أشياء عظيمة لإسرائيل والمنطقة وجلبت اتفاقيات إبراهيم”.

وأشار نتنياهو إلى أنه يعتقد أن الاثنين سيناقشان "القضايا الحاسمة التي تنتظرنا: النصر على حماس، وعودة مختطفينا، ومواجهة مع المحور الإيراني - المحور الذي يهدد أمن إسرائيل والشرق الأوسط والعالم أجمع". وأضاف: "إن القرارات التي اتخذناها في الحرب، إلى جانب شجاعة الجنود، غيرت الشرق الأوسط إلى درجة لا تصدق. ومن خلال العمل الجاد مع الرئيس ترامب، يمكننا تعزيز أمن إسرائيل وتحقيق حقبة رائعة من الازدهار والأمن والسلام من منطلق القوة."