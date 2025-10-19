وافقت لجنة الوزراء للتشريع اليوم (الأحد) على مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست تسفيكا فوغل، والذي سيسمح بإعلان منظمة إجرامية كمنظمة إرهابية، في الحالات التي تتجاوز فيها أنشطتها حدود الجريمة المنظمة وتمس بمحاولة تقويض أو بتهديد أمني لمؤسسات الدولة ولمنتخبي الجمهور.

ينص القانون على أن وزير الأمن القومي، بموافقة وزير الأمن الإسرائيلي، يمكنه أن يعلن بأمر ما عن منظمة إجرامية كمنظمة إرهابية إذا تميز نشاطها بالاستخدام المنهجي للأسلحة، أو بالتهديدات ضد السلطات العامة أو المسؤولين المنتخبين، أو بالتعاون مع منظمات مسلحة.

تم إعداد مشروع القانون في أعقاب نقاش واسع بين الوزارات برئاسة رئيس الحكومة، بمشاركة الشاباك، مجلس الأمن القومي، شرطة إسرائيل والمستشارة القانونية للحكومة، حيث تَقرر أنه يجب إزالة الحاجز بين الجريمة والإرهاب في الحالات التي تتداخل فيها التهديدات، الوسائل والأهداف. بعد مصادقة لجنة الوزراء، سيُعرض مشروع القانون للتصويت في قراءة تمهيدية في الهيئة العامة للكنيست.

عضو الكنيست تسفيكا فوغل، رئيس لجنة الأمن القومي: "المنظمات الإجرامية في إسرائيل لم تعد تهتم فقط بالمال أو بالجريمة، فهي تضر الدولة، تهدد، وتعمل كمنظمات إرهابية بكل معنى الكلمة. لذلك سأواصل دفع القانون حتى إقراره النهائي، من أجل تمكين دولة إسرائيل من الرد بقوة وبالأدوات التي يوفرها قانون مكافحة الإرهاب، حتى ضد من يحاول زعزعة سيادة القانون من الداخل".