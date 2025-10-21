"من أجل الوحدة": وزيرة إسرائيلية تطلب من هرتسوغ العفو عن نتنياهو

توجهت وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان اليوم (الخميس) إلى الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ بطلب للعفو عن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الرسالة قدمتها لمكتب الرئيس، ووقع عليها جميع وزراء الليكود.

زعمت الوزيرة في رسالتها أن هذه الخطوة أُتخذت "بدافع حاجة وطنية واضحة لإتاحة المجال لرئيس الحكومة للتفرغ الكامل لشؤون الدولة". وكتبت سيلمان أن محاكمة نتنياهو هي "جرح نازف في جسد المجتمع الإسرائيلي، يلحق الضرر بالوحدة الوطنية ويعمّق الانقسام بين أبناء الشعب". وأضافت أن "المعركة الأمنية لم تنته بعد".

مما ورد أيضاً في الرسالة التي قُدمت للرئيس: "في نظر جمهور واسع، المحاكمة ضد رئيس الحكومة هي ضد معسكر كامل في الشعب. المحاكمة مجرد وجودها يضر بمكانة الدولة في العالم". وكما هو معلوم، فإن النقاش حول عفو عن نتنياهو اكتسب زخماً بعد أن طلب رئيس الولايات المتحدة ترامب ذلك من هرتسوغ خلال خطابه في الكنيست. وقال: "لماذا لا تمنح بيبي عفواً؟ في زمن حرب، من يهتم بالسيجار والشامبانيا؟".