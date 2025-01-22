قانون جديد يفرض هذه العقوبة على كل من ينكر "هجوم السابع من أكتوبر"

صادقت الهيئة العامة للكنيست االثلاثاء بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون حظر "إنكار أحداث مجزرة 7 أكتوبر 2023 " والذي قدمه عضو الكنيست عوديد فورير من حزب يسرائيل بيتنو إلى جانب أعضاء كنيست آخرين. وأيد 16 نائب في ااكنيست الاقتراح، دون معارضة أو امتناع عن التصويت.

ووفقا للقانون الجديد فإن من ينشر أمورا تنكر "مذبحة السابع من أكتوبر من منطلق الدفاع عن حماس وشركاءه أو يعبر عن تضامن وتأييد لهم- سيتم اتهامه بارتكاب مخالفة جنائية عقوبتها خمس سنوات سجن" بموجب القانون "النشر لن يشكل مخالفة جنائية إن جرى بصورة عشوائية، أو بحسن نية أو بغرض مشروع" سيتم تقديم لائحة الاتهام بالمخالفة عن طريق المستشار القضائي للحكومة أو بموافقته.