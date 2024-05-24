تحذيرات متكررة لنتنياهو قبل هجوم حماس في السّابع من أكتوبر| تقرير

أكد الجيش الإسرائيلي أمس (الخميس) أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تلقى أربع رسائل تحذيرية مختلفة من قسم المخابرات في الجيش الإسرائيلي قبل هجوم حماس. تم تسليم الرسائل إليه في الأشهر ما بين مارس ويوليو 2023، وكانت التحذيرات صريحة وشديدة، مشيرة إلى ضعف كبير في الردع الإسرائيلي نتيجة للانقسامات الاجتماعية التي نجمت عن السياسات الحكومية.

قال مسؤول أمني رفيع المستوى إن الجيش حاول مرارًا وتكرارًا تحذير نتنياهو من المخاطر الأمنية الجسيمة. كان رؤساء الأفرع الأمنية، بما في ذلك رئيس الأركان اللواء هارزي هاليفي ورئيس الشاباك رونان بار، قد حذروا وزير الدفاع يوآف غالانت في مارس 2023 من احتمال اندلاع حرب متعددة الساحات خلال شهر رمضان.

مطالب بتوجيه ضربة استباقية لحماس

أوصى رؤساء الأفرع الأمنية بشن ضربة استباقية ضد حماس لتفادي اندلاع الحرب. كانوا يعتقدون أن حماس، بالتنسيق مع المحور الشيعي بقيادة حسن نصر الله، قد تشعل فتيل الحرب من خلال هجوم منسق. لكن التحذيرات لم تؤخذ بجدية كاملة، ورفض نتنياهو اتخاذ إجراء فوري.

معارضة داخلية وإقالة غالانت

ألقى وزير الأمن غالانت خطابًا تحذيريًا لكنه أُقيل بعد ذلك، مما أثار جدلاً واسعًا. أعاد الاحتجاج الجماهيري غالانت إلى منصبه، ولكن الأضرار كانت قد وقعت بالفعل. حتى بعد إعادة غالانت، لم يتخذ نتنياهو إجراءات قوية بناءً على التحذيرات المستمرة.

تدهور الردع الإسرائيلي

أدى الوضع الاجتماعي المنقسم والضغط السياسي إلى إضعاف الردع الإسرائيلي. أشار المسؤولون الأمنيون إلى أن نتنياهو تجاهل التحذيرات وواصل سياساته دون اعتبار للتهديدات الأمنية المتزايدة. أطلق الشاباك خطة اسمها "عملية عريفة" للقضاء على قادة حماس، لكن الوضع الداخلي المضطرب حال دون تنفيذها.

تصاعد التهديدات الإقليمية

أظهرت الأحداث التي وقعت في 7 أكتوبر ضعف الردع الإسرائيلي. رغم المحاولات المتكررة لتحذير نتنياهو، استمرت التهديدات من المحور الشيعي والفلسطينيين في الضفة الغربية وعرب إسرائيل. تسببت الانقسامات السياسية والاجتماعية في تفاقم الوضع الأمني.

الدعوة إلى تحالف إقليمي

يعتقد المسؤولون الأمنيون أن الحل الوحيد يكمن في تشكيل تحالف أميركي إسرائيلي سني قوي. هذا التحالف يجب أن يشمل دولاً من المغرب إلى البحرين، حيث تكون إسرائيل قلبه العملياتي والولايات المتحدة مزوده بالمظلة العالمية. رغم العروض الأميركية، لم يتخذ نتنياهو خطوات حاسمة في هذا الاتجاه.

مستقبل الردع الإسرائيلي

يشدد المسؤولون على ضرورة إعادة تقييم السياسات الحالية واتخاذ إجراءات حاسمة لتعزيز الردع الإسرائيلي. يؤكدون على أن الوضع الحالي يتطلب تعاونًا أكبر وتنسيقًا مع الحلفاء الإقليميين والدوليين لمواجهة التهديدات المتزايدة.

هذا التقرير يسلط الضوء على التحذيرات المتكررة التي تلقاها نتنياهو والإجراءات المتأخرة التي اتخذتها الحكومة، مما أدى إلى تدهور الوضع الأمني في إسرائيل وتفاقم التهديدات الإقليمية.