إقرار قانون إسرائيلي جديد يفرض قيودا مشددة جدا على المجرمين والجريمة المنظمة ، هذا فحواه

أقرت الكنيست الليلة (الأربعاء) في القراءتين الثانية والثالثة مشروع قانون "حماية الجمهور من منظمات الجريمة"، الذي طرحه حزب "عوتسماه يهوديت". تقدم الاقتراح "على خلفية زيادة كبيرة في أنشطة الجريمة المنظمة في إسرائيل"، سيتيح القانون فرض قيود على الأشخاص دون أمر محكمة.

في المقترح الذي تقدم به رئيس اللجنة الوطنية للأمن الوطني، النائب تسفيكا فوجل، بدعم من رئيس الحزب ووزير الأمن القومي ايتامار بن غفير، جاء في النص أن الشرطة في السنوات الأخيرة تواجه زيادة كبيرة في الجريمة المنظمة، مع التركيز على المجتمع العربي، والذي يشكل خطرا حقيقيا على سلامة الجمهور وأمنه وحتى حياة الأشخاص. فحص هذه القضية أمام أجهزة الشرطة أظهر أن الأدوات المتاحة حاليا في القانون الجنائي في إسرائيل غير كافية وأن هناك حاجة ملحة لتطوير أدوات فعالة إضافية.

وفقًا لذلك ، تم تحديد في مشروع القانون أن المحكمة المركزية ستكون مخولة ، بناءً على طلب من ضابط الشرطة المخول ومع موافقة المستشارة القانونية للحكومة ، لإصدار أوامر لفرض قيود قضائية تستند إلى تقييم الخطر الاستخباراتي (الأدلة الإدارية) التي أجرتها الشرطة. ستكون هذه الأوامر موجهة نحو شخص يمثل خطرًا في سياق نشاطه في منظمة إجرامية. كما تم الإشارة في مشروع القانون أن الأوامر القضائية المقيدة ستستند إلى قوانين مماثلة موجودة ، بما في ذلك أن المحكمة مخولة لفرض قيود مثل حظر الدخول إلى مكان معين أو التواجد في منطقة معينة ، وحتى قيود على الدخول إلى مكان الإقامة.

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وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير: "هذه خطوة مهمة طالبنا بها وعملنا على دفعها لفترة طويلة. هذا القانون هو الحد الأدنى المطلوب لكي تتمكن الشرطة من التحرك طالما يتم رفض طلبي للتوقيف الإداري من قبل المستشارة القانونية للحكومة".